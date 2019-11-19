Burnunda altı yıl dişiyle yaşamış

Üniversite öğrencisi Utku İyigün’ün sağlıklı nefes alamadığı için gittiği hastanede burnunda, kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi. Ardından tomografisi çekilen İyigün’ün burnunun içinde yabancı cisim fark edildi.

KALEM KAPAĞI SANILDI, DİŞ ÇIKTI

Doktorlar İyigün’e burnunun içinde yabancı cisim olduğunu, ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi. Perşembe günü ameliyata alınan İyigün’ün burnundan, yabancı cisim çıkarıldı. Tomografi incelemesinde ilk olarak İyigün’ün çocukken burnuna kalem sokabileceği ve kalemin arka kapağının burun içinde kalıp, orta burun eti bölgesi sol gözünün yanına kadar ilerlemiş olabileceği düşünüldü. Ameliyatla çıkarılan cismin, yapılan son incelemede diş olduğu tespit edildi.

‘DİŞ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDIM’

Burnunda dişiyle 6 yıl yaşayan Utku İyigün ise diş çıkınca çok şaşırdığını anlatarak, “Nefes alamama şikayetiyle hastaneye geldim. Doktor, bana çekilen tomografide, burnumun içinde yabancı cisim olduğunu söyleyip, gösterdi. Kalem kapağı olabileceğini sandık, ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatın ardından cismin diş olduğunu öğrendim ve çok şaşırdım. Yaklaşık 6 yıl önce trafik kazası geçirdim, orada olabileceğini düşünüyoruz. Yüzüme darbe almıştım” diye konuştu. (DHA)