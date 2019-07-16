Bursa Şehir Hastanesi çevresinde bir tane bile eczane yok

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olarak lanse edilen Bursa Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Şehir hastanesinin açılması ile Bursa’nın önemli hastanelerinden olan ve hasta yükünü büyük ölçüde karşılayan 157 yıllık geçmişi bulunan Osmangazi’de Muradiye Devlet Hastanesi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi kapatılacak.

ECZANE BULUNMUYOR

İlk günden, 5 bin hasta alımı ile rekor kıran hatta yatılı hasta kabulüne de başlayan hastanenin çevresinde tek bir eczane dahi olmadığı ortaya çıktı.

HASTANELERİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN EYLEM YAPTILAR

İYİ Parti Yıldırım ve Osmangazi ilçe teşkilatları mevcut hastanelerin kapatılmaması için Fomara Meydanı'na çadır kurarak, “Hastanene sahip çık, hastaneni yaşat” ismiyle imza kampanyası başlattı. İYİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Kemal Ataç, “Bursa Şehir Hastanesi hiç şüphesiz kente değer katacak. Öte yandan ise sessiz sedasız 4 adet devlet hastanesi ve Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi kapatılmak isteniyor” dedi.

“VATANDAŞ ÖZEL HASTANELERE MAHKUM EDİLECEK”

Başkan Ataç, “Bursa Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle 3 büyük hastane şehrin üç ayrı noktasına yerleşmiş olacak. Merkezdeki hastanelerin kapatılması durumunda vatandaşlar sağlık hizmetlerine ulaşımda zorlanacak. Kentte çözülemeyen trafik sorunu acil durumlarda insan hayatı için önemli bir konu. Bu da vatandaşları özel hastanelere mahkum edecek. Bizler, Şehir Hastanesine karşı değiliz. İnsan sağlığı ticari bir meta değildir” şeklinde konuştu.

“HASTAYI MÜŞTERİ GİBİ GÖREN ZİHNİYETE KARŞIYIZ”

“Bursa Şehir Hastanesi hizmete başlasa bile, hasta yatak sayısı Türkiye’ye ortalamasının altındadır” diyen Ataç, “Kaldı ki Şehir Hastanesi’nin bölge hastanesi olarak yapıldığı Sağlık Bakanlığı yetkililerince söylenmektedir. Mevcut haliyle hasta yatak sayısı Bursa için yeterli değilken, diğer dört hastanenin kapatılması neye hizmettir. Bunun tek bir sebebi var. Bu hastanelerde hizmet alacak hastaları, hasta garantili olarak yapılan şehir hastanelerine yönlendirmektir. Hastayı müşteri gibi gören, insan sağlığı üzerinden yandaşa rant sağlayan bir anlayışa karşıyız” ifadelerini kullandı.