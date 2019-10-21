Canan Karatay’dan kış reçetesi

Kış kapıya dayandı. Peki soğuk havalarda sağlıklı kalmak, hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerek? Bu sorunun cevabını İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay verdi. İşte Karatay'ın tavsiyeleri:

– Lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp gibi sebzeleri rahatlıkla, bol bol tüketmeliyiz. Lahanadan çorba, etli yemek ve sarma yapılabilir.

– Evde yapılan turşu ve turşu suyu ise hastalıklarımızı önlemek için çok önemlidir. Ev turşusu bağırsaklardaki bağışıklık sistemini güçlendiren bakterileri çoğaltır onun için çok sağlıklıdır.

– Kışın en çok tüketeceğiniz meyve Anamur muzudur, turptur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için turp yiyeceksiniz, turp gibi olacaksınız.

En sağlıklı meyve zeytindir

Prof. Dr. Canan Karatay, “Tüketilen meyveler eğer ilaçlıysa yaz, kış fark etmez tehlikelidir” dedi ve şunları söyledi: “Eğer meyvelerin üstünde pestisit, mantar ilaçları varsa yemeyin. Onun için ‘doğal meyve, kurtlu elma tüketin' diyorum, bunlar bol bol yenebilir. Tabii ki en sağlıklı meyve ilaçsız olan zeytindir.”

Gripten koruyan besinler

Karatay, şu bilgileri paylaştı: “Grip, bağışıklık sisteminin çökmesi demektir. Soğan, karnabahar yiyeceksiniz. Kelle paça ve işkembe çorbası tüketeceksiniz. Bol bol köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı sizi bütün hastalıklardan korur. Ev sirkesi bağırsak floranızı düzenler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev sirkesinin yanında kristal kaya tuzu da bağışıklık sisteminizi güçlendirir.”