Genellikle baş, boyun ve ağız çevresindeki bütün kasları etkileyen çene ağrısı için hangi doktora gidilir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Çene eklemi, alt çeneyi kafatasının temporal kemiğine bağlar ve alt ve üst çeneleri bağlamaktan sorumludur. Çene eklemlerinde meydana gelen deformasyon nedeniyle bölgede çeşitli semptomlar meydana gelmektedir. Bazı istisnai durumlar dışında genellikle baş, boyun ve ağız çevresindeki bütün kasları etkileyen çene ağrısı, beraberinde birçok kısıtlamayı getiren bir rahatsızlıktır.

Çene ağrısına neden olan etkenler:

– Dişteki ağrının çeneye vurması

– Çene eklemi disfonksiyonu

– Sinüzit hastalığı

– Kemik erimesi

– Çene kanseri

– Boyun ve baştaki kaslarda hasar

– Kalsiyum eksikliği

– Bir tarafa yatmak

– Diş gıcırdatma

– Kalp krizi

– Osteomyelit (kemik enfeksiyonu)

– İltihaplı romatizma

– Alt çene kemiğinde hasar

– Tetanoz

– Ağız Kanseri

– Baş Ağrısı

– Tiroidit (tiroid bezi iltihabı)

– Trigeminal nevralji (yüzdeki sinirlerde ağrı)

– Nörovasküler ağrı

ÇENE AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Genellikle Kulak Burun Boğaz ya da Ortopedi bölümüyle ilişkilendirilen çene ağrısı şikâyetlerinin ilgili bölümlerle herhangi bir bağı yoktur. Zira çene bölgesinde yer alan eklem ve dokular, protez uzmanlığı bulunan diş hekimleri tarafından teşhis ve tedavi edilmektedir.