Cerrahi, birçok kanserli hasta için hayati öneme sahiptir. Doktorların hastalığı teşhis etmelerine, aşamalarına, tedavi etmelerine, semptomları hafifletmelerine ve kanserin yayılmasını veya tekrar oluşumu engellemelerine yardımcı olabilir. Peki, Cerrahi onkoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

CERRAHİ ONKOLOJİ NEDİR?

Cerrahi onkoloji, kanser teşhisi, aşamaları ve tedavisi için cerrahiyi kullanmaya odaklanan bir kanser bakım alanıdır. Cerrahi onkologlar ayrıca ağrıyı kontrol etmeye, hastanın konfor seviyesini arttırmaya ve kansere bağlı semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olmak için palyatif ameliyatlar yapabilirler. Bir hastanın ameliyat için uygun olup olmadığı, tümörün tipi, büyüklüğü, yeri, derecesi ve evresi gibi faktörlerin yanı sıra yaş, fiziksel uygunluk ve diğer tıbbi durumlar da dahil olmak üzere hastanın sağlığıyla ilgili konulara bağlıdır.

Birçok hasta, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve / veya hormon tedavisi gibi diğer tedavilerle birlikte kanser ameliyatı geçirebilir. Kanser büyümesini, metastazı veya nüksü önlemeye yardımcı olmak için cerrahi öncesi (neoadjuvan tedavi) veya ameliyat sonrası (adjuvan tedavi) cerrahi olmayan tedaviler uygulanabilir.

Kanserin türüne, tümörün boyutuna ve bulunduğu yere bağlı olarak, laparoskopi veya robotik cerrahi gibi minimal invaziv teknikler kullanılarak cerrahi yapılabilir. Diğer şartlar daha invaziv olan ve daha büyük kesiklere sahip olan açık ameliyatları gerektirebilir. Cerrahi bir onkolog, ağrıyı ve yan etkilerini azaltmaya yardımcı olmak ve ameliyattan sonraki iyileşmeyi hızlandırmak için diğer doktorlar ve uzmanlar ile birlikte çalışabilir.

CERRAHİ ONKOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Lösemi, kemik kanseri, deri kanseri, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, baş ve boyun kanserleri, bağırsak kanseri, lenf bezi kanseri yani lenfoma, meme kanseri, mide kanseri, multipl myelom, pankreas kanseri, testis kanseri, prostat kanseri, tiroid kanseri, rahim ağzı kanseri, safra yolu kanseri, rahim kanseri ve safra kesesi kanseri cerrahi onkolojinin tedavi ettiği hastalıklardandır.