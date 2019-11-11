Çift görmek beyin tümörü habercisi mi?

Çift görme sorunu yani diplopi, görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen ve çoğunlukla önemsenmeyen göz problemleri arasında yer alıyor. Daha büyük hastalıkların habercisi olabilen çift görme, ihmal edilirse hastalar için tehlike arz edebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, çift görme probleminin işaret ettiği hastalıklar ve tedavisi hakkında merak edilenleri anlatıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle gözdeki kırma kusurundan kaynaklandığı düşünülen ve görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen çift görme problemi, çeşitli belirtilerle ortaya çıkıyor. Özellikle beyin tümörlerinin neden olduğu çift görmeye, nesnelerin dalgalanıyor gibi algılanması, tünel görüş ve net görememe gibi problemler de eşlik edebiliyor. Bulanık görme, baş ağrısı, zayıf gece görüşü gibi belirtilerin görüldüğü çift görme probleminde, hastada aynı zamanda ışığa karşı hassasiyet, göz kızarıklığı ve göz kuruluğu gibi belirtilerle de karşılaşılabiliyor. Göz kaslarında veya sinirlerinde gelişen sorunlar sonucunda ortaya çıkabilen çift görme, çeşitli hastalıkların habercisi de olabiliyor.

DİKKAT! BEYİN TÜMÖRÜ SEBEP OLABİLİR

Çift görme, kafa içerisinde veya göz etrafında oluşabilen kitlelerden, göz ve beyin sinirlerinde meydana gelebilen sorunlara kadar çeşitli hastalıkların belirteni olabiliyor. Özellikle beyin ve göz tümörlerinde oluşan çift görme, ilk fark edilebilen belirtiler arasında sayılıyor. Diyabet ve hipertansiyonun yol açabildiği damar tıkanıklıkları, tiroit ve guatr gibi hastalıkların evreleri de çift görme habercisi olabiliyor.

İKİ GÖZ AÇIKKEN ÇİFT GÖRÜYORSANIZ…

Çift görmenin tek gözde ya da çift gözde görülmesi oldukça önemli bir noktaya işaret ediyor. Hastaların birbiriyle karıştırdığı durumlar arasında sıkça yer alan bu durum, tek gözün kapatılmasıyla açık olan gözün bulanık görüyor olması olarak anlatılıyor. Karşılaşılan bu problem, genellikle gözlük kullanımına duyulan ihtiyaçtan ya da görme noktasındaki diğer şikayetlerden kaynaklanabiliyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Çift görme probleminin tedavisi, altında yatan hastalığın türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Çift görme eğer bir hastalık nedeniyle gerçekleşiyorsa, hastalığın ne olduğu saptandıktan sonra tedavisi uygulanıyor. Soruna neden olan hastalık tedavi edildikten sonra çift görme problemi genel olarak düzelebiliyor. Çift görmenin düzelmediği durumlardaysa özel gözlükler, göz kaslarına botoks enjeksiyonu ya da göz kaslarına cerrahi müdahale gibi başka tedavi yöntemleri de uygulanabiliyor.