Çıkık nedir? Çıkık ne kadar sürede iyileşir? Belirtileri ve tedavisi…szcu2

Çıkıklıklar, futbol ve basketbol gibi temaslı sporlarda ve kayak, jimnastik ve voleybol gibi düşmenin sık olduğu sporlarda ortaya çıkabilir. Basketbol oyuncuları ve futbol oyuncuları, aynı zamanda, topa, yere veya başka bir oyuncuya yanlışlıkla çarparak, parmaklarındaki ve ellerindeki eklemleri yerinden çıkarır. Şimdi, Çıkık nedir? Çıkık ne kadar sürede iyileşir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ÇIKIK NEDİR?

Çıkık, eklemlerin yaralanmasıdır (iki veya daha fazla kemiğin bir araya geldiği yer). Çıkıklar genellikle bir eklem beklenmeyen veya dengesiz bir etki yaşarsa ortaya çıkar. Bu ağrılı yaralanma, ekleminizi geçici olarak deforme eder ve hareketsizleştirir. Çıkık omuzlarda ve parmaklarda en yaygın olanıdır. Diğer yerler dirsek, diz ve kalçadır. Bir eklem yerinden çıktıktan sonra, gelecekte tekrar yerinden çıkması daha olasıdır.

ÇIKIK BELİRTİLERİ

Çoğu çıkık durumunda kemiğin yer değiştirdiğini göreceksiniz. Alan şişebilir veya çürük görünebilir. Alanın kırmızı veya renksiz olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı zamanda garip bir şekle sahip olabilir veya çıkıktan dolayı deforme olabilir.

Çıkık eklemlerle ilişkili diğer semptomlardan bazıları şunlardır:

– Hareket kaybı

– Hareket sırasında ağrı

– Alanın etrafındaki uyuşukluk

– Karıncalanma hissi

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ÇIKIK DURUMUNDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir,

Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz,

Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,

Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir,

Tıbbi yardım istenir.

ÇIKIK NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Çıkık bir eklem acil bir durumdur ve tıbbi yardım isteyin. Tedavi, hangi eklemin yerinden çıktığına ve yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır. Çıkık, düzgün bir şekilde yeniden konumlandırıldığında, genellikle birkaç hafta içinde tekrar işlev görecek ve tekrar hareket edecek hale gelir. Spor sırasında koruyucu giysiler giymek, çıkıkları önlemeye yardımcı olabilir.