Çil kaç yaşında çıkar? Belirtileri ve tedavisi…

Çiller ciltte görünen küçük, zararsız izlerdir. Genetik ve güneşe maruz kalma çillerin başlıca nedenleridir. Çiller, melanin adı verilen koyu pigment miktarındaki bir artış ve melanosit adı verilen toplam pigment üreten hücre sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Şimdi, Çil kaç yaşında çıkar? Nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ÇİL NEDEN ÇIKAR?

Çillerin genetik yatkınlık (kalıtım) ve güneşe maruz kalma kombinasyonunun bir sonucu olarak geliştiği düşünülmektedir. Cildin rengini veren pigment melanin cildin altında biriktiğinde çiller ortaya çıkar. Çiller kahverengi, kırmızı veya kahverengi görünebilir.

Güneşe maruz kalma

Bir kişinin cilt hücreleri, cildi güneşin zararlarından korumak için ekstra melanin üretir. Bu yüzden çiller güneşe maruz kaldıktan sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Çiller geniş bir cilt üzerinde ortaya çıkabilir ve yaz aylarında tekrar görünebilir veya koyulaşabilir. Çiller genellikle yeni cilt hücrelerinin eski hücrelerin yerini almasıyla kış aylarında görünmez veya kaybolur.

Çiller genellikle güneş ışığına maruz kalan aşağıda sayılan alanlarda gelişir, örneğin:

– Yüz

– Kollar

– Boyun

– Göğüs

Genetik

Genetik, vücutlarında hangi tür melanin üretildiğine dayanarak çilleri geliştirme ihtimalinin daha fazla olduğu konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Vücut, pheomelanin ve eumelanin adı verilen iki tür melanin üretebilir. Eumelanin cildi UV ışınlarından korur, ancak pheomelanin yapmaz.

Vücudun ürettiği melanin tipi, MC1R olarak adlandırılan bir gene bağlıdır.

– Koyu saçlı, koyu tenli ve gözleri olan insanlar genellikle eumelanin üretir ve çilleri daha az görülür.

– Kızıl, sarı veya açık kahverengi saçlı ve açık renkli ten ve gözleri olan insanlar genellikle feomelanin üretir ve çilleri daha fazla görülür.

ÇİL KAÇ YAŞINDA ÇIKAR?

Çiller, çocukluk ve erişkinlik döneminde çıkan çiller olarak ikiye ayrılır. Çocukluk döneminde çıkan çiller, ilk olarak 2 ila 3 yaşından itibaren gözle görünmeye başlar. Çocuklarda görülen efelit tipi küçük çiller genellikle tedaviye ihtiyaç kalmadan ergenlik döneminden sonra kaybolur. Erişkinlikte ortaya çıkan çiller ise kendiliğinden kaybolmaz.

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ÇİL TEDAVİSİ

Çillerin tedavisine yönelik günümüzde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin çoğunun başarılı sonuçlara ulaşarak çilleri yok ettiği bilinmektedir. Çillerin derinin üst tabakasında bulunması ise başarı faktörünü arttıran diğer şeylerden biridir. Çil tedavisine yönelik en çok kullanılan yöntemlerden biri lazer tedavisidir. Kullanılacak olan lazer tipi, kişinin cilt rengine göre değişebilir. Bu yöntemde birden fazla seansla başarılı sonuçlar alınmaktadır. Çil tedavisi için ayrıca peeling yöntemi de uygulanmaktadır. Çiller için glikolik ve meyve asitli peelinglerin kullanılması başarılı sonuçlar vermektedir ve bu yöntemle çillerden kurtulma süresi 6 ayı bulmaktadır.