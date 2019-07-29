Çocuklarda görülen cerrahi hastalıklar yetişkinlerde görülen bazı cerrahi hastalıklara benzemekle birlikte, hastalıkların ortaya çıkış şekilleri, nedenleri, hastalık bulguları, teşhisleri, ameliyat şekilleri ve ameliyat sonrası bakımları yetişkin hastalıklarından farklılıklar göstermektedir. Peki, Çocuk cerrahisi nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ÇOCUK CERRAHİSİ NEDİR?

Fetüslerin, bebeklerin, çocukların, ergenlerin ve genç erişkinlerin ameliyatını kapsayan bir cerrahi uzmanlık alanıdır. Pediatrik cerrahi bölümü gerekli olduğu durumlarda onkoloji, yenidoğan, yoğun bakım, travma, nefroloji, radyoloji ve patoloji bölümleri ile ortak çalışarak çocuğunuz için en uygun tedaviyi belirler. Anestezi, radyoloji, acil servis, pediatrik yoğun bakım, hemşirelik ve fizik tedavi bölümleri çocuk cerrahisi hastalarına gerekli desteği verir.

Bu alanda çalışan çocuk cerrahları, hasta için en iyi tedavi planını geliştirir, ameliyat öncesi muayene ve hazırlıkları yapar ve hastanın ameliyat sonrası bakımın bir parçası olarak ilerlemesini takip eder.

ÇOCUK CERRAHİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Çocukluk çağı ve ergenlikte kasık anormallikleri ve inmemiş testisler, fıtıklar, hidroseller ve varikoselleri içeren cerrahi

– Doğum kusurlarının cerrahi onarımı

– Ameliyat gerektiren ciddi yaralanmalar (örneğin, karaciğer laserasyonları, bıçak ya da silah atışı yaraları)

– Sünnet

– Dil bağı

– Tümörlerin tanı ve cerrahi bakımı

– Transplantasyon işlemleri

– Endoskopik işlemler (bronkoskopi, özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi)

– Çocuklar için diğer tüm cerrahi işlemler