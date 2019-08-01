Çocuklarda sıcak çarpmasına karşı alınabilecek 8 önlem

Geç kalındığında organlarda zedelenme gibi kalıcı hasarlar oluşturabilen hatta ölüme yol açabilen sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı. İşte ebeveynlerin bu konuda dikkat etmesi gereken 8 önemli kural…

1-Öğle saatlerinde güneşe çıkarmayın:

Çocukları güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 -16.00 saatleri arasında dış ortam aktivitelerinden ve egzersizden uzak tutun.

2-Pamuklu ve açık renk kıyafet giydirin:

Çocuklara açık renkli, pamuklu, bol kıyafetler, koruyucu uzun kollu tişörtler giydirin. Ayrıca geniş kenarlıklı ve açık renk şapkaları tercih edin.

3-Koruyucu kremi 2-3 saatte bir tekrarlayın:

Çocuklarda koruma faktörü en az 30 olan, 30-50 arası güneş koruyucu krem kullanılması gerekir. Kremi güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürmeye dikkat edin. Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında her 2-3 saatte bir yenileyin, havuza ve denize girdikten sonra zamanı dikkate almaksızın tekrar sürün.

4-Gölgede bile olsa koruyun:

Şemsiye altında olsa da ışınlar plajda kumlardan, ayrıca deniz ve havuzda sudan yansıyıp çocukların zararlı ışınlara maruz kalmalarına neden olabiliyor. Kapalı havalarda güneşi görmesek bile zararlı UV ışınları bulutlardan süzülebiliyor, bu nedenle gölgede olsa dahi güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin.

5-6 aydan küçükse koruyucu sürmeyin:

6 aydan küçük bebekler için ise FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) güneşten koruyucu krem kullanımını önermiyor,

çünkü bebeklerin ciltleri koruyucuların içindeki aktif bileşenleri kolaylıkla absorbe edebiliyor. Bunun yerine, koruyucu elbise giydirmeniz ve gölgelikli bebek arabasıyla gölgede korumanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

6-Bol su içirin:

Çocuklara bol su içirmeyi asla ihmal etmeyin. Ayrıca serinlemesine ve rahatlamasına yardımcı olduğu için sıcak havalarda sık banyo ve ılık duş yaptırın.

7-Kapalı mekanları havalandırın:

Kapalı mekanları düzenli olarak havalandırmayı alışkanlık haline getirin. Yüksek ısı ve nem nedeniyle evde klima

kullanmanız da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli noktayı oluşturuyor.

8-Araç içinde bırakmayın:

Çocuğunuzu güneş altında olan arabada kesinlikle bırakmayın. Isının 21 derece olduğu bir ortamda direkt güneş maruziyeti ile araç içi ısısı hızla 49 dereceye ulaşabiliyor ve bunun sonucunda da hayati risk oluşturacak şiddette sıcak çarpması gelişiyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Aşağıda yer alan belirtilerde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak yaşamsal önem taşıyor.

*Vücut ısısının çok yükselmesi (genellikle 40 derece üzerinde oluyor)

*Bitkinlik, yorgunluk,

*Aşırı terleme (terleme daha sonra azalıyor)

*Kas ve ısı krampları,

*Sıcak ve kuru cilt,

*Baş dönmesi,

*Davranış bozukluğu, sinirlilik, baş ağrısı, bulantı kusma, bilinç kaybı, hızlı ve zayıf nabız.