Çocukları 0-3 yaş döneminde cep telefonundan uzak tutun

– Geç konuşma; çocuğun yaşıtlarına göre dil ve konuşma becerisinde yetersiz olma durumudur ve her çocuğa göre değişiklik göstermekle birlikte tam konuşma hali genel olarak 3 yaş civarındadır. Geç konuşma birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Bu noktada ebeveynler daha dikkatli olup öncelikle çocuklarında geç konuşma sorunu olduğunu fark ettikleri an bir uzmandan mutlaka yardım almalı ve nedenlerini araştırılmalıdır.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER…

– Genetik yatkınlık, zeka geriliği, işitme ve görme sorunları, dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri de geç konuşmaya neden olabilir. Ancak her konuşma gecikmesini net bir nedene bağlamak doğru değil. Bunu belirlemek için çocuğun yaşına uygun zeka ve gelişim testlerini uygulamak ve yorumlamak gerekir. Tüm bunlar normalse konuşmada gecikmeye neden olabilecek çevresel faktörler incelenmeli.

– Özellikle 0–3 yaş arası çocukların telefon, tablet, bilgisayar ve televizyonla olan ilişkileri dil gelişimlerini olumsuz etkiliyor ve konuşma gecikmesi olasılığını artırıyor. Ebeveynlerin büyük bir kısmı, çocuklarını çok erken yaşlardan itibaren elektronik aletlerle tanıştırdığından birçok gelişimsel problemle birlikte konuşma gecikmesi de çok sık gözlenmeye başlıyor. Bu yüzden 0-3 yaş aralığındaki çocukların elektronik aletleri kullanımı mutlaka sınırlandırılmalıdır.

AİLELERE TAVSİYELER

– Ebeveynler mutlaka çocukları ile birlikte geçirebilecekleri kaliteli zamanlar yaratmalıdır. Anne ve babalar böylece her gün keyifli vakit geçirebilecekleri oyun saatleri ile hem çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlayabilir hem de aile içi iletişimlerini güçlendirebilir.

– Her akşam ya da belirlenen en uygun zamanda her gün çocukla kitap okuma saati gerçekleştirilmeli, çocuğun sözcük dağarcığı zenginleştirilmelidir. Öte yandan sadece kitap okumak değil, okunanlarla ilgili konuşmak, uygun olanları canlandırmak da faydalı olur.

– Şarkı, şiir ve tekerleme oyunları oynamak çocuğun sözcük dağarcığını ve ses/söz farkındalığını artırır.