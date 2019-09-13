Çocukları okulda hastalıktan korumanın 8 adımı

Okul çağı çocuklarının bağışıklık sistemi henüz olgun olmadığından bu dönemde yılda 8-10 kez enfeksiyon geçirmesi normal olarak kabul edilmektedir. Özellikle okula yeni başlayan çocukların alışık olmadıkları kalabalık bir ortama girmeleri ve daha önce karşılaşmadıkları enfeksiyon etkenleri ile karşılaşmaları, bu enfeksiyonların sayısını arttırır. Bu, bağışıklık sisteminin doğal işleyişi sonucu oluşan normal bir durumdur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren kalabalık ve iyi havalanmayan ortamların hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çekiyor: Ancak en temiz, en özen gösterilen ortamlarda bile pek çok akranıyla beraber ortak eşya paylaşan, aynı ortamda uyuyan çocuklarda mikrop alışverişi olmaması düşünülemez.

Bu dönemde en fazla sorulan sorulardan biri; ebeveynlerin kreşe-okula başlayan çocuklarının hep burun tıkanıklığı, öksürük varlığı arada bir ateşlenme öyküsünün normal mi yoksa bir hastalık bulgusu mu olduğudur.

Bazen çocuklarda alerjik bir yapı varlığı olabileceği için her zaman enfeksiyon hastalıkları olmayabilir. Bu tip belirtileri olan çocukların doktorları tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Peki çocukları hastalıklardan korumak için neler yapmalıyız?

1. Çocuklar mutlaka rutin olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru tarafından muayenesi yapılmalıdır.

2. Bu dönem için gerekli tetkikleri planlanmalı, tekrarlayan hastalıkları varsa bunların takibi yapılmalıdır.

3. Çocuğun aşı programında eksik varsa tamamlanmalıdır.

4. Gerekli durumlarda grip aşısı yapılmalıdır.

5. Beslenme düzeni ve şekli vücut direncinin oluşmasında ve hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin aktivasyonunda önemi büyüktür. Bu nedenle doktorunuzun uygun görmesi ve önerisi doğrultusunda düzenli,dengeli ,sağlıklı, yaşına ve kilosuna uygun beslenme programının oluşturulması ve takibi önemlidir .

6. Hastalıklardan korunmanın ana prensibi hijyen kurallarına uymaktır. Bu amaçla çocuğa yemekten önce ve sonra, eve geldiğinde ve tuvaletten çıkarken ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkaması öğretilmelidir.

7. Çocuğun kıyafetleri mevsim normallerine göre seçilmelidir. Çok ince veya çok kalın kıyafetler yerine ince katlardan oluşan bir giyim tarzı tercih edilebilir. Sınıfta ve diğer yaşam alanlarında ortam ısısı iyi ayarlanmalı, düzenli olarak mevsimine uygun olarak havalandırılmalıdır.

8. Bütün bu önlemlerin içinde en önemlisi hasta çocukların okula gönderilmemesidir. Bu konuda tüm veliler ve okul yönetimi hassasiyet göstermelidir.