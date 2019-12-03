Diş çürüğü dünyanın en yaygın sağlık sorunları arasındadır. Özellikle çocuklar, gençler ve daha yaşlı yetişkinlerde yaygındır. Ancak bebekler de dahil olmak üzere herkeste diş çürüğü görülebilir. Çürükler tedavi edilmezse, büyür ve dişlerin derinliklerini etkiler. Şiddetli diş ağrısı, enfeksiyon ve diş kaybına neden olabilirler… Peki, çürük diş ağrısı nasıl geçer? Diş çürüğü nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ÇÜRÜK DİŞ NASIL ANLAŞILIR?

Diş çürüklerinin belirti ve semptomları, boyutlarına ve konumlarına bağlı olarak değişir. Çürük daha yeni başladığında, hiçbir semptomunuz olmayabilir.

Çürüme büyüdükçe, aşağıdaki gibi belirti ve semptomlara neden olabilir:

– Diş ağrısı, kendiliğinden ağrı veya görünür bir neden olmadan ortaya çıkan ağrı

– Diş hassasiyeti

– Tatlı, sıcak veya soğuk bir şey yerken veya içerken hafif ila keskin ağrı

– Dişlerinizdeki görünür delikler veya oyuklar

– Dişin herhangi bir yüzeyinde kahverengi, siyah veya beyaz lekeler

– Isırdığınızda acı hissi

ÇÜRÜK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Dişiniz çürük sebebiyle ağrıyorsa çürüğün mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir, ancak diş tedavi edilmezse bu ağrılar ilaç almayı bıraktığınızda tekrar başlar. Tedavi için lokal anestezi altında (dişin uyuşturulması) çürüğün tamamen temizlenmesinin ardından oluşan boşluğu kapatmak için doku dostu dolgu malzemeleriyle yapılması gerekir. Ancak bazen çürük dişin öz kısmına yani pulpasına kadar ilerlemiş olabilir. Bu durumda yapılacak işlem kanal tedavisidir.

DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Yanağın üzerinden uygulayacağınız soğuk kompres veya buz torbası ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Soğuk uygulama etkilenen bölgedeki kan akışını yavaşlatarak kan damarlarını daraltır. Bu da ağrıyı hafifletir.

Ağzınızı ılık, tuzlu su ile çalkalamak dişlerinizin arasına sıkışan kalıntıların gevşeyip çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca şişliği azaltır, boğaz ağrısını hafifletir ve iyileşmeyi artırır. 1 çay kaşığı tuz 1 bardak ılık suda eritilir ve 30 saniye boyunca ağız bu su ile çalkalanıp tükürülür. Bu işlemi ihtiyaç duyulan sıklıkta tekrarlayabilirsiniz.

Asetaminofen ve ibuprofen gibi reçetesiz ilaçlar diş ağrısının hafiflemesine ve geçici bir rahatlama sağlamanıza yardımcı olur. Aspirin 16 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir. Ayrıca doğrudan ağrıyan dişe veya diş etlerine uygulanan ağrı kesici jeller de içerdikleri benzokain nedeniyle kısa süreli kullanımlar için uygundur.

Diş çürüklerinden dolayı oluşan boşluklar arasına sıkışmış olan yiyecek artıklarını çıkarmak için bir diş ipi kullanabilirsiniz.

Yoğurt gibi yumuşak yiyecekler tercih edilmelidir.

Özellikle geceleri yaşanan diş ağrısında başınızı vücudunuzdan daha yüksek yerde tutmak başınıza kan akışını önler ve ağrıyı hafifletir.