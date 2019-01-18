Stres hormonu olarak da bilinen kortizölün neden olduğu Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Nadir görülen ve çoğunlukla uzun süre kortikosteroid içeren ilaçları kullanmış kişilerde rastlanan Cushing sendromu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücudunuz uzun süre kortizol hormonunun yüksek seviyelerine maruz kaldığında ortaya çıkar. Bazen hiperkortizolizm olarak da adlandırılan Cushing sendromu, oral kortikosteroid ilaç kullanımından kaynaklabilir. Bu durum ayrıca vücudunuz kendi başına çok fazla kortizol yaptığında da ortaya çıkabilir. Genellikle 20-50 yaş aralığında görülür, ayrıca kadınlar erkeklerden 3 kat daha fazla risk altındadır.

CUSHİNG SENDROMU BELİRTİLERİ

Cushing sendromunun belirti ve semptomları aşırı kortizol seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Yaygın belirti ve semptomlar, ilerleyici obezite ve deri değişikliklerini içerir, örneğin:

– Kilo artışı

– Yuvarlak yüz (aydede yüzü)

– Karın, uyluk, göğüs ve kolların derisinde kırmızımısı mor renkte çatlaklar

– Ciltte incelme , kolay yaralanma ve çürüme

– Kesik, böcek ısırıkları ve enfeksiyonların yavaş iyileşmesi

– Akne

– Sırtın üst kısmı ve boyunda yağlanma

– Kas kaybı ve güçsüzlüğü

– Şiddetli yorgunluk

– Zamanla kırıklara yol açan kemik kaybı

– Yüksek kan şekeri

– Yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalık

– Depresyon, anksiyete ve sinirlilik

– Duygusal kontrol kaybı

– Bilişsel zorluklar

– Baş ağrısı

– Uykusuzluk

– Kan pıhtıları

– Çocuklarda, büyüme sorunları

Kadınlarda cushing sendromu belirtileri

– Adet düzensizliği ya da adet görememe

– Hamile kalmakta güçlük çekme

– Daha kalın veya daha görünür vücut ve yüz kılları

– Androjen (erkek hormonu) fazlalığı nedeniyle ciltte yağlanma ve akne

Erkeklerde cushing sendromu belirtileri

– Cinsel istekte azalma

– Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu)

CUSHİNG SENDROMU NEDENLERİ

Cushing sendromundan aşırı kortizol hormonu seviyeleri sorumludur. Adrenal bezlerde üretilen kortizol, vücudunuzda çeşitli roller oynar. Örneğin, kortizol, kan basıncınızı düzenlemenize yardımcı olur ve kardiyovasküler sisteminizin normal şekilde çalışmasını sağlar.

Kortizol ayrıca vücudunuzun strese cevap vermesine yardımcı olur ve diyetinizdeki proteinleri, karbonhidratları ve yağları kullanılabilir enerjiye dönüştürme (düzenleme) yöntemini düzenler. Ancak, kortizol seviyesi vücudunuzda çok yüksek olduğunda, Cushing sendromu gelişebilir.

CUSHİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Tedavi, sendromun nedenine bağlı olarak değişir ve yüksek kortizol seviyelerinin normale indirilmesi hedeflenir. Bazı ilaçlar, böbrek üstü bezlerde kortizol üretimini azaltır ve bazıları ise kortizolün dokular üzerindeki etkisini engeller. Tümörler kötü huylu ya da iyi huylu olabilir. Cerrahi ile alınması gerekebilir. Hekiminiz ayrıca radyasyon terapisi veya kemoterapi önerebilir.