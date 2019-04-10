Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imamları’ ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11’inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

DHA