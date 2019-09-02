Saç hastalıkları, kurdeşen, vitilligo, Behçet hastalığı, deri tümörleri, yanıklar, tırnak hastalıkları, sedef hastalığı, alerjik hastalıklar ve egzama gibi hastalıklar ile ilgilenen Deri ve Zührevi hastalıklar (Cildiye) nedir? Hangi hastalıklara bakar? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR (CİLDİYE) NEDİR?

Deri ve zührevi hastalıklar, deri ile saç, tırnak, ter ve yağ bezleri gibi deri eklerinin hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Ağız ve genital bölgede oluşan hastalıkların yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıklar da, deri ve zührevi hastalıkların kapsamı içerisine girmektedir. Deri ve Zührevi Hastalıkları, kozmetik ile birleşerek Dermatoloji'yi oluştururken aynı zamanda geniş bir alanı kaplar.

HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Akne (sivilce)

– Mantar Hastalıkları: Ayak mantarı, gövde mantarı, tırnak mantarı, saç derisi mantarı, vajinal mantar enfeksiyonları

– Bakteriyel ve viral döküntülü hastalıklar (deride abse ve diğer inflamatuar hastalıklar, kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, zona)

– Paraziter deri hastalıkları (Saç biti, vücut biti, uyuz vs…)

– Alerjik cilt hastalıkları (Akut ve kronik ürtiker, ilaçlara bağlı cilt reaksiyonları, böcek sokmaları, gıda alerjileri, güneş ışınına bağlı hastalıklar ve alerjik reaksiyonlar)

– Egzamalar (Atopik, kontakt, nummular, dishidrotik, seboreik egzama)

– Sedef ve benzeri dermatozlar

– Saç hastalıkları (Lokalize, yaygın, ailevi saç dökülmeleri, saç derisi egzamaları, kepeklenme)

– Tırnak hastalıkları

– Dudak, dil ve ağız boşluğu hastalıkları (Tekrarlayan aftlar, uçuk, ve ağız içinde oluşan diğer hastalıklar)

– Pigmentasyon bozuklukları (Güneş lekeleri, çiller, vitiligo, gebeliğe bağlı lekelenmeler, geçirilen deri hastalıkları sonrası oluşan lekeler)

– Nasır ve siğiller

– Büllöz (içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden) hastalıklar

– Behçet hastalığı

– Benler (Nevuslar)

– Derinin iyi ve kötü huylu tümörleri

– Vasküler cilt hastalıkları, bacak ülserleri

– Bağ dokusu hastalıkları

– Sistemik hastalıkların cilt bulguları

– Yağ bezi hastalıkları

– Metabolik ve beslenme bozukluğuna bağlı cilt hastalıkları

– Psikolojik faktörlere bağlı cilt hastalıkları

– Genetik faktörlere bağlı çocukluk çağı cilt hastalıkları

– Fiziksel etmenlere bağlı dermatozlar (Isı ve sıcağa bağlı dermatozlar, soğuğa karşı oluşan aşırı reaksiyonlara bağlı dermatozlar, mekanik nedenlere bağlı dermatozlar, yabancı cisim reaksiyonları, iyonlaştırıcı ışınlara bağlı dermatozlar)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

– Sfiliz (frengi)

– AIDS

– Genital siğiller

– Genital Herpes enfeksiyonu (uçuk)

– Gonore (bel soğukluğu)

– Klamidya ve mikoplazma enfeksiyonları