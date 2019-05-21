Cildimizde ve vücut derimiz üzerindeki tüm hastalıklara bakan bir bilim dalı olan Dermatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik..

DERMATOLOJİ NEDİR?

Dermatoloji, cildin sağlığı ve saç, tırnak ve mukoza zarının hastalıkları ile ilgili bir tıp alanıdır. Deri vücuttaki en büyük organdır. Bakterilere ve yaralanmalara karşı ilk savunma hattıdır ve genellikle genel sağlığı yansıtır.

Dermatolojik Koşullar

Saç, cilt veya tırnaklardaki sorunlar çok yaygındır ve hemen hemen herkes yaşamlarında bir veya birden fazla dermatolojik rahatsızlık semptomları yaşar. Aslında, bir pratisyen hekime yapılan ziyaretlerin yaklaşık altıda biri cilt problemi içerir. En sık görülen dermatolojik durumlardan bazıları şunlardır:

Sivilce: Yağ bezlerinin iltihabı nedeniyle ciltte sivilce



Dermatit: Dermatit, cildin iltihaplanmasıdır. Genellikle kaşıntılı bir döküntü ile şişmeye neden olur.



Egzama: Egzama kişiden kişiye değişen ve birçok farklı biçimde ortaya çıkan bireysel bir hastalıktır. Hastalık bulaşıcı değildir. Hafif egzama vakalarında, cilt kuru, pullu, kırmızı ve kaşıntılıdır. Daha şiddetli vakalarda, deride döküntü, kabuklanma ve kanama meydana gelir. Sürekli kaşıma cildin parçalanmasına ve kanamasına neden olur. Bu durumda, cildi enfeksiyona açık bırakır.





Sedef hastalığı: Bu, cilt hücrelerinin büyümesini hızlandıran kronik, otoimmün bir cilt hastalığıdır.



Mantar enfeksiyonları: Bir mantarın neden olduğu cilt veya tırnakların enfeksiyonu



Siğiller: Bunlar bir virüs cildin üst tabakasını etkilediğinde ortaya çıkan bulaşıcı, iyi huylu cilt büyümeleridir



Uçuk: Herpes simpleks virüsünün neden olduğu ağız yakınında iltihaplı kabarcık



Cilt kanseri: Cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesi

Dermatolojide Tedaviler

Cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilecek çeşitli dermatolojik tedaviler vardır. Bunlar şunları içerebilir:

– Topikal ilaçlar

– Sistemik ilaçlar

– Dermatohistopatoloji

– Cerrahİ

– İmmünoterapi

– Fotodinamik terapi

– Fototerapi

– Lazer tedavisi

– Radyoterapi

Bu tedavilerin her birinin, belirli dermatolojik hastalıkların yönetiminde oynayacağı rol vardır. Topikal ajanlar en yaygın tedavi şeklidir ve istenen etki için doğrudan etkilenen bölgeye uygulanabilir. Bununla birlikte, diğer terapi türleri diğer koşullar veya özel amaçlar için önemlidir.

DERMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Dermatologlar 3.000’in üzerinde farklı hastalığı tedavi edebilir .

Dermatoloji pratiği önemli ölçüde klinik bilgi gerektirir. Dermatologların cilt semptomlarına neden olabilecek birçok iç durumu bilmesi gerekir.Dermatologların tedavi etmek için eğitildiği daha yaygın koşullardan bazıları:

– Saçta dökülme, saç kaşıntısı, saçta yağlanma ve yara olması,

– Aşırı terleme (Hiperhidroz),

– Sivilce, akne,

– Nasır, ayaktaki kaşıntılı durumlar,ayakta su toplanması,

– Ciltte bulunan doğum lekeleri,

– Vücutta kaşıntılı tüm durumlar,

– Kaşıntı ve kaşıntılı deri lezyonları,

– Alerjiler ve lenfödemler,

– Vücutta kızarıklıklar, morluklar, döküntüler,

– Ciltteki yaralar, çatlaklar,

– Mantar enfeksiyonları; ayak mantarı, cilt mantarı, kasık mantarı ve vücut mantarı,

– Seboroik dermatit ve kontakt dermatit,

– Deri yüzeyinde olan tüm lezyonlar (benler, siğiller, sivilceler, çiller gibi),

– Cilt kırışıkları, güneş lekeleri,

– Tırnak bozuklukları,

– Telenjaktiziler (ciltteki altı damarlarda çatlama),

– Cilt tümörleri,

– Ciltte gelişen içi su dolu baloncuklar (büller),

– Deride paraziter hastalıklar (uyuz gibi),

– Deride viral enfeksiyonlar (zona, uçuk gibi),

– Sistemik bazı hastalıkların deri lezyonları; lupus, skleroderma, dermatomiyozit,

– Sedef hastalığı,

– Varise bağlı gelişen yaralar,

– Vitiligo (deride beyaz lekeler),

– Aftlar (ağız içi yaralar kulak-burun-boğaza da gidilebilinir),

– Aşırı kıllanma.

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