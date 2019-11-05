Şehir Hastanelerinin kurulmasının ardından buraya taşınan merkezdeki devlet hastanelerinin eşyaları, hurdaya çıktı. Ankara'daki Yüksek İhtisas Hastanesinin Sıhhiye'deki eski binasından çıkan hasta yatakları dahil tüm eşyalar, bina dışına taşındı.

Vatandaşlar, “Bu eşyalar, ihtiyacı olan taşra hastanelerine bağışlansın” derken, eski hastanedeki hasta yatakları, koltuklar, sedyeler ihaleyle ve “hurda” olarak satılacak. Şehir Hastanesi'ne taşınan tarihi Ankara Numune Hastanesi'nin binasında da sadece acil hizmeti veriliyor.