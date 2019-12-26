Dikkat! Grip bu yıl daha ağır geçecek

Kış geldi çattı, mevsimsel grip vakaları artmaya başladı. Kapalı ve kalabalık ortamlar hastalığın yayılımını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla öncelikle bağışıklığı zayıf olanların mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor. Aşının mümkünse aralık sonuna kadar tamamlanması öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü, aşı olması gereken gruplarda bu yıl ilk sıraya hamileleri aldı. Ayrıca 65 yaş üstündekiler, kanser tedavisi görenler, kronik hastalıkları olanlar (kronik akciğer, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kronik kalp hastaları) ileri obezler, HIV'liler, bağışıklığı baskılanmış veya baskılayıcı tedavi alanlar, bunların yakınları, huzur evi-bakım evi gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlar ve sağlık çalışanları mutlaka aşılanmalı. Bu arada 6 aydan büyük çocuklar aşılanabilir.

5 GÜN EVDE DİNLENİN

Hastalığın etkileme süresi 5 gündür. Bu dönem en üst düzey bulaştırma özelliğine sahip olduğundan bu süreçte evden çıkılmamalı. Grip riskli gruplarda zatürreye çevirebilir. Bu nedenle kanser, kronik kalp hastaları, KOAH, diyabet, böbrek yetmezliği gibi bağışıklığı düşük hastalar ve 65 yaş üstü kişiler grip aşısı yanında zatürre aşısı da olmalı.

AŞI OLMAYA ÇEKİNMEYİN

Hastalık damlacık yoluyla bulaşır, öksürür, aksırırken ağız burun kapatılmalı. Mümkünse hastalık döneminde maske kullanılmalıdır. Aşıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından çok sayıda test yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü onay verdi. Ancak bu konuda anlamsız bir korku var, aşı olmaya çekinmeyin. Sağlıklı bağışıklık sistemi güçlü insanlar da aşı yaptırabilir. Bu onların hastalığı başkalarına bulaştırmasını engeller.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

– Gribe karşı ellerinizi tamamı sabunlanacak şekilde yaklaşık 20 saniye kuvvetlice yıkayın. Su sıcaklığı önemli değil, ovalama ve zaman önemli! Ellerinizi kurulamak için kağıt havlu kullanın.

– El yıkamanın mümkün olmadığı bir durumdaysanız, el hijyeni sağlamak için yüzde 70 alkol içeren el antiseptiği kullanın. Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra (ellerinizi yıkayamazsanız) alkol bazlı el antiseptiği kullanabilirsiniz.

– Dokunmatik ekranlar, ATM'ler, metro-otobüs tutacakları, yürüyen merdiven kolları ve asansör düğmelerinden mikrop bulaşabilir. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi temizlemeyi ihmal etmeyin.

– Batarya kolu, tuvalette en kirli yüzeydir. Elinizi su ve sabunla yıkayın dışarı çıkarken tuvalet kapısını açmak için, elinizi kuruladığınız kağıt havluyu kullanın.

– Spor salonlarındaki aletleri kullanmadan önce spor salonu ekipmanını silerek kendinizi mikroplardan koruyun.

– Hasta kişilerle tokalaşmaktan, öpüşmekten ve sarılmaktan kaçının. Hasta kişilere kağıt maske takmalarını önerin.