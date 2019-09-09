Yetişkinlerde diş kayıplarının büyük bir çoğunluğu diş etlerinden ve dişleri çevreleyen kemikten kaynaklanır. Dişeti hastalıklarına, film tabakası kalınlığında, dişlerin yüzeyine yapışan ve plak denilen bakteriler sebep olur. Eğer plak temizlenmezse tartar (kalkülüs) denilen diş taşlarına dönüşür. Diş taşı temizliği genellikle anestezi gerektirmeyen, uyuşturmadan yapılan bir uygulamadır. Peki, Diş taşı temizletmek için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

DİŞ TAŞI HAKKINDA

Diş taşları eksik ağız hijyeni yüzünden ağızda biriken besin artıkları ve mikroorganizmaların tükürük yapısındaki minerallerle birleşmesi sonucu oluşur. Diş ile diş eti arasında biriken bu kalıntılar, zamanla sertleşir ve kireç benzeri taşsı oluşumların belirmesine neden olur. Diş taşı, tartar olarak da bilinir. Diş taşı, diş eti dokularında tahrişe ve iltihaba, diş eti çekilmelerine ve diş çürüklerine neden olabilir. Diş taşlarının oluşumunu önlemek için dişleri düzenli ve etkili bir şekilde fırçalamak ve diş ipi kullanmak gerekir.

Sigara, alkol, aşırı çay kahve tüketimi gibi alışkanlıklar diş taşı oluşumunu artıran önemli faktörlerdir.



DİŞ TAŞI TEMİZLETMEK İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Günümüzde birçok insanın korkulu rüyası haline gelen diş taşları, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen tedavi ve bakımlarla giderilebiliyor. Her 6 ayda bir uygulanması gereken tedavi, çoğu zaman acısız ve kanamasızdır. Ancak diş taşı oluşumu ileri aşamalarda ise daha etkili tedavilerin uygulanması gerekebilir. Tedavinin süresi hastanın durumuna göre değişebilir. Diş taşını temizletmek için diş hekimine başvurmak gereklidir.