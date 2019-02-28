Disleksi belirtileri ve tedavisi: Disleksi nedir?

‘Dahilerin Hastalığı’ olarak bilinen disleksi nedir? İlk kez İngiliz Doktor W.P Morgen tarafından 1896 yılında tanımlanan, Morgan’a göre “Doğuştan kelime körlüğü” olarak ifade edilen Disleksi’nin belirtileri nelerdir? İşte cevapları…

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, doğru ve akıcı bir şekilde okuma ile ilgili bir öğrenme sakatlığıdır. Disleksi olan çocuklar, okuduklarıyla ilgili soruları yanıtlamakta zorlanabilirler. Fakat onlara okunduğunda hiç zorluk çekmeyebilirler.

Disleksi, çocukların okumasını zorlaştıran ve ömür boyu süren yaygın bir durumdur. Ancak dünyada çocukların yüzde kaçının bu sorundan etkilendiği belirsizdir. Bazı uzmanlar bu oranın yüzde 5 ile 10 arasında, diğerleri ise yüzde 17’sinin okuma sorunları olduğuna inanıyor.

Disleksi diğer öğrenme becerilerinde zorluk yaratabilir. Bunlar şunları içerir:

– Okuduğunu anlama

– Yazım

– Yazı

– Matematik

DİSLEKSİNİN ETKİLERİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER

Disleksi, zeka eksikliğinden ya da öğrenmeme arzusundan kaynaklanmaz; Uygun öğretim yöntemleri ile disleksi olan öğrenciler başarılı bir şekilde öğrenebilirler.

Disleksi, entelektüel düzeylerde insanlarda da görülür. Disleksi olan insanlar çok başarılı olabilir. Genellikle sanat, bilgisayar, tasarım, tiyatro, elektronik, matematik, mekanik, müzik, fizik ve spor gibi alanlarda yeteneklidirler.

Disleksi olan ebeveynlerin disleksi olan çocuklara sahip olma olasılığı çok yüksektir.

Bazı insanlar için, disleksi yaşamlarının başlarında tanımlanır, ancak diğerleri için, disleksi yaşlanana kadar tanımlanamayacak kadar ilerler.

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DİSLEKSİ BELİRTİLERİ

Disleksik bireylerin yaşadıkları problemler yazılı dili öğrenme ve kullanmada zorluklar içerir. Disleksik bireylerin “geriye doğru okudukları” bir efsanedir, ancak yazım bazen oldukça karışıktır, çünkü öğrenciler sesler için harf sembollerini hatırlamakta zorlanırlar. Disleksi olan kişilerin yaşadığı diğer sorunlar arasında şunlar bulunur:

– Disleksi insanları farklı derecelerde etkiler, bu nedenle semptomlar bir çocuktan diğerine farklılık gösterebilir. Genel olarak belirtiler, okuma ve yazım konusunda doğruluk ve akıcılık sorunları olarak ortaya çıkar. Fakat bazı çocuklarda disleksi, yazma, matematik ve dili de etkileyebilir.

– Çocuklarda disleksi ile ilgili önemli bir işaret, kelimeleri çözmenin zorluğudur. Bu, harfleri seslerle eşleştirebilme yeteneğidir ve daha sonra kelimeleri doğru ve akıcı bir şekilde okumak için bu beceriyi kullanır.

– Çocukların okuduklarını anlayamamasının bir nedeni, sıklıkla fonemik farkındalık olarak adlandırılan daha basit bir dil becerisiyle mücadele etmeleridir. Bu, bireysel sesleri kelimelerde tanıyabilme yeteneğidir. Bu beceri ile ilgili sorun okul öncesine kadar erken ortaya çıkabilir.

– Bazı çocuklarda, disleksi daha karmaşık becerilerle baş edebilecekleri zamana kadar anlaşılmaz. Bunlar dilbilgisi, okuduğunu anlama, akıcı okuma, cümle yapısı ve anlam olarak daha derinlemesine olan yazıları içerebilir.

– Disleksinin başka bir potansiyel belirtisi, çocukların hem yüksek sesle hem de kendi kendilerine okumadan kaçınmalarıdır. Çocuklar okurken bile endişeli veya sinirli olabilirler. Bu, okumayla ilgili temel sorunu aştıktan sonra bile dvam edebilir.

DİSLEKSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Disleksi yaşam boyu süren bir durumdur. Doğru yardımla, disleksi olan birçok insan iyi okumayı ve yazmayı öğrenebilir.

Erken teşhis ve tedavi, disleksi olan bireylerin okulda ve hayatta tutunmalarının anahtarıdır.

Disleksi olan insanların çoğu, çok merkezli, yapılandırılmış bir dil yaklaşımı kullanarak özel olarak eğitilmiş bir öğretmen veya terapistin yardımına ihtiyaç duyar.

Bu bireylere aynı anda birkaç duyu (işitme, görme, dokunma) içeren sistematik ve açık bir yöntemle öğretilmesi önemlidir.

Disleksi olan birçok kişinin bire bir yardıma ihtiyacı vardır, böylece kendi hızlarında ilerleyebilirler. Ayrıca, disleksi olan öğrenciler genellikle otomatik kelime tanıma becerilerini geliştirmek için çok sayıda yapısal uygulamaya, ve acil düzeltici geri bildirime ihtiyaç duyarlar.

Disleksi olan öğrenciler için, dışarıdaki terapistleriyle sınıf öğretmenlerinin yakın bir şekilde çalışıp çalışmadıkları önemlidir.

Okullar, disleksi olan başarılı öğrencilere yardımcı olmak için akademik konaklama ve modifikasyonlar uygulayabilir. Örneğin, disleksi olan bir öğrenciye, görevlerini tamamlamak, not alma konusunda yardımcı olmak ve uygun şekilde değiştirilmiş iş ödevleri için fazladan zaman verilebilir. Öğretmenler kayıtlı testler verebilir veya disleksi olan öğrencilerin alternatif değerlendirme araçlarını kullanmalarına izin verebilir.

Öğrenciler sesli kitapları dinlemekten, metin okuma ve kelime işlemleri yapan bilgisayar programlarından yararlanabilirler.

Öğrenciler, bazen okuldaki zorlukların bir sonucu olarak ortaya çıkan duygusal sorunlarla ilgili yardıma ihtiyaç duyabilirler. Ruh sağlığı uzmanları, öğrencilerin sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.