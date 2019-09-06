Disleksi nedir? İşte disleksi belirtileri ve tedavisi…

Disleksi en yaygın öğrenme güçlüğüdür ve genellikle bir insanı yaşamı boyunca etkiler. Disleksi hastası çocuklar zihinsel veya bilişsel engelli değildir ve bozukluk görsel veya işitsel bir sorunun ürünü değildir. Peki, Disleksi nedir? Disleksi nasıl anlaşılır? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

DİSLEKSİ NEDİR?

Dahilerin hastalığı olarak da bilinen disleksi, okuma, konuşma sesleri ve ilgili harf ve kelimeleri zorlaştıran bir öğrenme bozukluğudur. En yaygın öğrenme güçlüğüdür ve genellikle bir insanı yaşamı boyunca etkiler. Disleksi hastası çocuklar zihinsel veya bilişsel engelli değildir ve bozukluk görsel veya işitsel bir sorunun ürünü değildir.

Disleksinin derecesi hafif ya da şiddetli olarak kişiden kişiye değişiklik gösterir. Disleksi en sık olarak çocuk okul çağındayken, genellikle ilkokulda; bu noktada ebeveynler, öğretmenler ve sağlık uzmanları tarafından okulda ve okurken ayırt edebilirler.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ

Disleksi okuma zorluğu yarattığından, birçok anne-baba, çocukları okul çağına ulaşana kadar bir sorun olduğunu anlayamayacak. Ancak, erken dönemde dikkat edilmesi gereken birkaç gösterge vardır. Bunlar şunları içerir:

– Sesleri karıştırmak gibi kelimeler oluşturmakta güçlük çekmek

– Yeni kelimeler öğrenmede gecikmeler

– Tekerlemeler öğrenme veya söyleme problemleri

Bir çocuk okula başladığında aşağıdakileri yaşayabilir:

– Ortalamanın altında okuma seviyesi

– Farklı sesleri görme, duyma veya söyleme konusunda zorluk

– Kelimeleri yanlış hecelemek ve / veya düzensiz yazı yazmak

– Sıralamaları hatırlayamıyor olmak (rakamlar veya harfler gibi)

– Okuma ve yazma alıştırmalarını bitirmesi çok uzun zaman alması

Gençler ve yetişkinler de bu tarz sorunlarla mücadele ederler. Ek olarak, şakaları veya deyimleri anlamada, kelimeleri anlamada ya da yeni bir dil öğrenmeye çalışırken sorun yaşarlar.



DİSLEKSİ NASIL ANLAŞILIR?

Disleksinin birkaç çeşidi vardır. Bunlar;

– Birincil Tip Disleksik

En yaygın tür birincil türdür. Beyin korteksinde bir işlev bozukluğu olduğunda ortaya çıkar. Birincil tip kalıtsaldır ve bu tip düzensizliği olanlar yaşamları boyunca sahip olurlar.

– Sekonder Tip Disleksik

Fetal gelişim sırasında beyin gelişiminin erken aşamalarında başlar. Birincil türden farklı olarak, bu form yaşla birlikte azalacaktır. Erkeklerde kızlardan daha sık görülür.

– Travma Tipi Disleksik

Beyin alanında okuma ve yazmayı kontrol eden fiziksel bir yaralanma olduğunda oluşur.

– Görsel ve İşitsel Disleksik

Görsel ve işitsel sinyalleri yorumlamada sorunlara neden olur. Görme türüne sahip birisi yazı yazarken dizileri takip etmekte zorlanabilir, işitsel tipte ise bir insanın sesleri doğru algılaması zorlaşacaktır.

Çocuğun disleksi olduğundan şüpheleniliyorsa, erken hareket etmek önemlidir, böylece okuma ve yazma zorlukları onu daha sonra etkilemeyecektir.

DİSLEKSİ TEDAVİSİ

Bir sağlık uzmanının tanı koymak ve hastalığın ciddiyetini değerlendirmek için göz önünde bulundurması gereken bazı faktörler vardır. Disleksi konusunda uzman bir kişi, akademik performansın yanı sıra, bir çocuğun görsel ve işitsel bilgiyi nasıl algıladığını görmek için testler uygular. Disleksi için bir tedavi yoktur, ancak çocukların erken yaşta öğrenme güçlüğü ile baş etmelerine yardımcı olmak için yapabilecekleri birkaç şey vardır. Ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının çocuğun okulu ile ilgilenmesi ve bir eğitim planı oluşturması özellikle önemlidir. Disleksili çocuklar, teknoloji (bilgisayar, tablet ve eğitim oyunları) gibi özel eğitim araçlarından ya da sınıf içi çalışmaları tamamlamak için ekstra zamana ihtiyaç duyabilirler. Erken yaşta disleksi ile baş etmek, güven kazanma, öğrenme arzusu için çok önemlidir.