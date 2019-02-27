‘Diyaliz hastalarının hayatı riske atılıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda diyaliz teknikerlerinin istihdam sorununu çözmek için yeni bir yönetmelik hazırladıklarını twitter hesabından duyurdu. Koca, yürürlüğe girecek yeni yönetmelikte, ‘Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği' sertifika programlarını sonlandırarak, sadece diyaliz teknikerleriyle hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.

“DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ VE DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR”

Konuyla ilgili, Türk Hemşireler derneği ve 20 özel dal hemşirelik derneği adına Sözcü’ye konuşan Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireler Derneği başkanı Ayten Karakoç: “Diyaliz teknikerlerinin ve diyaliz hemşirelerinin aldığı eğitimler bambaşka eğitimlerdir. Diyaliz teknikerleri; diyaliz ekipmanlarının kullanımı ve bakımı, hastalıklar bilgisi gibi diyaliz işleminin uygulanmasına ilişkin dersler alır. Hemşireler; 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca ana dersleri olan, hemşirelik derslerinin teorik bilgisinin yanı sıra her dersten yapması zorunlu stajını da yapar ayrıca temel tıp bilimleri ile ilgili anatomi, fizyoloji, patoloji ve farmakoloji derslerini de teorik ve uygulamalı olarak alır. Hemşireler farklı gelişim dönemlerinde ve farklı sağlık sorunlarına sahip bireyleri ele alma ve karmaşık bakım ve tedavileri uygulama bilgi ve becerisi ile mezun olurlar” dedi.

“TOPLUMUN NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞMESİNE ENGEL OLACAK BİR UYGULAMA”

Teknikerlerin, hemşirelerin işini yapmaya yetkin olmadığını belirten Karakoç, “Sağlık çalışanlarının yetkin olmadıkları ve diğer sağlık mesleklerinin görev alanlarına giren alanlarda görevlendirilmeleri, toplum sağlığını riske atacak, alanda ciddi karışıklığa yol açacak ve çalışma barışını bozacaktır. Atanmayan sağlık çalışanlarının atanma taleplerini ve bu alanda mücadele vermelerini anlıyoruz. Ancak bu talebin, başka bir sağlık mesleğinin alanı, görevi, yetki ve sorumluluklarını almak olmasını haksız ve riskli buluyoruz. Sayın Bakanımızın, sesimizi duyacağına ve bizi anlayacağına inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu uygulamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.