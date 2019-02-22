Diz kireçlenmesinin belirtileri neler?

Diz kireçlenmelerinde en önemli risk faktörünün yaş ve kilo olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın diz kireçlenmesini, diz eklemini oluşturan kıkırdak yüzeyin aşınması sonucu kemiğin yüzeye çıkacak şekilde zarar görmesi şeklinde tanımladı.

Diz kireçlenmesinin iki şekilde ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Osman Lapçın, “Diz kireçlenmeleri bir sebebi ise nedeni bilinmeyen ancak risk faktörleri tanımlanabilen kireçlenmelerdir, ikinci sebebi ise diz ekleminin maruz kaldığı travmalar sonucu oluşan kireçlenmelerdir.

KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda daha çok görülen diz kireçlenmesinin 65 yaşından sonra görülme sıklığı artmaktadır. Ancak yaş haricinde obezite de büyük bir risk faktörü oluşturmaktadır ve diz eklemine aşırı yük binmesi, yaştan bağımsız olarak diz kireçlenmelerine yol açabilir.

Diz ekleminin çok fazla kullanılması da diz kireçlenmesine neden olmaktadır. Profesyonel futbolcular, atletler, tenis oyuncuları yüksek risk taşıyan kişilerdir. Travmalar ise diz ekleminde direkt kıkırdak hasarına neden olabilmektedir ve bu travmanın tedavi edilmemesi durumunda hatta bazı durumlarda uygun şekilde tedavi edilse bile uzun dönemde kireçlenmeye neden olabilmektedir.

DİZ KİREÇLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Diz kireçlenmelerinin en önemli belirtisi ağrıdır. Diz kireçlenmelerinin neden olduğu ağrılar yürümeyi engelleyerek geceleri ortaya çıkmaktadır. Ağrı haricinde diz kireçlenmeleri diz ekleminde şişliğe, eklem hareketlerinde kayba, ileri düzeylerde ise sürtünme sesine neden olabilir.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Obezite diz kireçlenmelerinde önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle kiloyu kontrolde tutmak diz kireçlenmesini önleyebilir. Kemik erimesi de kireçlenmenin nedenlerindendir. Kemik erimesini önleyici beslenme ve yaşam tarzı yine diz kireçlenmelerini engelleyecek faktörlerdendir.

Sağlıklı yaşam için tercih edilen sporlarda ise ekleme yük bindirmeyen pilates, yüzme ve yürüyüş gibi sporlar tercih edilmelidir ve spor esnasında ortaya çıkan kıkırdak hasarlarının, menisküs yırtıklarının, çapraz bağ yaralanmalarının ihmal edilmeden zamanında tedavi edilmesi de diz kireçlenmesi için alınabilecek önlemlerdendir.

DİZ KİREÇLENMESİNİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Diz kireçlenmesinin birçok farklı tedavi yöntemi vardır. Erken evre diz kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi uygulanabilir ya da ağrıya yönelik ilaçlarla ağrı azaltılabilir. Kök hücre yönteminde hastanın kendi kanı, yağ ya da kemik iliği alınarak birtakım işlemler uygulandıktan sonra diz eklemine enjekte edilmektedir.

Bazı durumlarda diz eklemindeki hasarlı kıkırdak yüzeylerin ve yıpranmış menisküs dokularının temizlenmesi ve düzeltilmesi ile eklem içinin yıkanması işlemi yapılabilir. Bazı hastalarda sadece fizik tedavi ile diz kireçlenmesi tedavi edilebilir. Kireçlenme diz çevresindeki kemiklerin eğriliğinden kaynaklanıyorsa bu eğrilikler ameliyat ile düzeltilerek kireçlenme gelişmesi önlenebilir.

İleri evre kireçlenmelerde ise diz protezi ameliyatı ile diz ekleminin oluşturan hasarlı yüzey çıkarılarak eklem vazifesi görecek diz protezi yerleştirilir. Kireçlenme eğer eklemin bir tarafında ileri dereceye ulaşmışsa sadece bir tarafına yarım diz protezi takılır ve hastanın şikayetleri ortadan kaldırılır.

Diz kireçlenme tedavisinden sonra ise diz eklemine aşırı yük binmesine neden olacak zorlayıcı aktivitelerden uzak durulmalıdır. Diz protezi ameliyatından sonra spor yapılmasında bir mahsur yoktur. Ancak diz eklemine aşırı yük binmesine neden olan sıçrama, aniden hızlanıp durmayı gerektiren sporlar yerine yüzme, yürüyüş gibi sporlar tercih edilmelidir.