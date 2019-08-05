Ortopedik rahatsızlıklar arasında sıklıkla görülen diz önü ağrısı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Diz önü ağrısı nedir? Nedenleri ve tedavisi…

DİZ ÖNÜ AĞRISI NEDİR?

Diz önü ağrısı, özellikle merdiven inme, çıkma ve çömelme sırasında dizin ön bölümünde duyulan ağrılardır. Diz önü ağrısının belirgin bir tanımı yoktur, hastalarda çeşitli semptomlarla ortaya çıkabilmektedir. Günlük yaşam aktiviteleri ile merdiven çıkarken, çömelirken, arabada debriyaj pedalına basarken, yüksek topuklu ayakkabı giyerken veya dizleri bükülmüş pozisyonda uzun süre otururken sık sık görülür veya daha da kötüleşir.

DİZ ÖNÜ AĞRISININ NEDENLERİ

Dizkapağınız (patella) diz ekleminizin önüne oturur. Dizinizi bükerken veya düzeltirken, patellanın alt tarafı diz oluşturan kemiklerin üzerinde kayar. Güçlü tendonlar diz kapağını diz çevresindeki kemiklere ve kaslara tutturmaya yardımcı olur. Bu tendonlar:

– Patellar tendon (dizkapağının kaval kemiğine tutunduğu yer)

– Quadriceps tendonu (uyluk kaslarının diz kapağının üst kısmına bağlandığı)

Ön diz ağrısı dizkapağı düzgün hareket etmediğinde başlar ve uyluk kemiğinin alt kısmına sürtünür. Aşağıdaki etkenler bu duruma sebep olur:

– Dizkapağının anormal bir pozisyonda olması (ayrıca patellofemoral eklemin kötü hizalanması olarak da adlandırılır).

– Kalçanın önünde ve arkasındaki kaslarda gerginlik veya zayıflık.

– Diz kapağına fazladan stres uygulayan çok fazla aktivitede bulunmak (koşu, zıplama, büküm, kayak veya futbol oynama gibi).

– Diz kapağının normalde durduğu uyluk kemiğinde bulunan oyuğun çok dar olması.

– Düz tabanlık

Diz önü ağrısı aşağıdakilerde daha sık görülür

– Aşırı kilolu insanlar

– Diz kapağında çıkık, kırık veya başka bir yaralanması olan kişiler

– Koşucular, kayakçılar, bisikletçiler ve sıklıkla futbolcular

– Gençler ve sağlıklı genç yetişkinler, daha sık olarak kızlar

Diz önü ağrısının diğer olası nedenleri arasında şunlar vardır:

– Artrit

– Hareket sırasında dizin iç astarının sıkışması (sinoviyal sıkışma veya plika sendromu olarak adlandırılır)

ÖN DİZ AĞRISI TEDAVİSİ

Ön diz ağrının değerlendirilmesi, spesifik olamayacağı ve ayırıcı tanının kapsamlı olması nedeniyle zordur. Kapsamlı bir incelemede, semptomların öyküsü, ilişkili yapılar hakkında detaylı bilgi ve tipik yaralanma şekilleri rol oynar. Küçük bireylerde, bir tanıyı belirlemek için genel büyüme ve gelişme durumlarının değerlendirilmesi de önemlidir. Kalça ve lomber omurga hastalıkları dizden kaynaklanabilir ve dışlanması gerekir.

Diz önü ağrısı tanısı konan hastaların tedavisinde öncelik, konservatif yöntemlere veriliyor. Bu kapsamda; kişinin yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, yapılan sporun şeklinin değiştirilmesi, egzersiz ile kalça arkasındaki ve uyluk ön tarafındaki kasların koordineli bir denge içinde kuvvetlendirilmesi gerekir. Ağrı, bazı ilaçların yardımıyla başlangıçta kontrol altına alınabilmektedir. Eğer hasta aşırı kiloluysa zayıflaması önerilir. Verilen her kilo, diz kapağı ile arkasındaki kemik arasında oluşan yüklenmede ciddi oranda azalma sağlar. Bazı hastalarda fizik tedavi ile çok iyi sonuçlar alınabilir. Diz içi enjeksiyonlar alternatif tedavi yöntemleridir.

Hastalarda konservatif tedavi genellikle yarar sağlamaktadır. Ancak bu yolla ağrının geçmemesi durumlarında tanıya yönelik yapılan incelemeler sonucunda ağrının nedeni saptanırsa cerrahi yöntemler uygulanabiliyor. Örneğin, diz kapağının olması gereken yolda hareketini engelleyen bir sorun varsa, diz kapağını yeniden doğru konuma getirmek için ameliyat yapılabiliyor.