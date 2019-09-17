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DNA’nızı koruyun

Harvard Üniversitesi’nden Dr. William Li, doğru beslenme yöntemleriyle hastalıklardan korunmanın yolunu 5 formülle anlattı. Bu formüllerden sonuncusu DNA’yı korumak...

06:10 -
Haberler Sağlık
DNA’nızı koruyun

Kanserden bunamaya kadar hastalıklardan korunmanın formülleri – 5 –

İŞTE VÜCUDUMUZUN DNA'SINI KORUYAN BESİNLER

Greyfurt:
Likopen açısından zengin olması sayesinde DNA'yı güneşten gelen UV ışınlarına karşı korur.

Fesleğen:
İçerdiği rozmarinik asit meme kanseri tümörlerini baskılar.

İstiridye sosu:
DNA hasarını yüzde 90'a yakın giderir.

Çin lahanası:
Aynı lahana gibi kanser hücrelerindeki genlerin hareketliliğini azaltır.

Karpuz:
Likopen içeriği sayesinde DNA'yı radyasyona karşı korur.

Çam fıstığı:
Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır, var olan hastalıktan kurtulma şansını artırır.

Barlam balığı:
DNA'ları onaran Omega-3 açısından zengindir.

Domates:
DNA koruma özelliğinden en üst seviyede faydalanmak için kabuğu ile tüketin.

Portakal:
C vitamini açısından zengindir. Bu meyveyi suyunu sıkmak yerine yiyin.

Biberiye:
Tümörlerle savaşan rozmarinik asidin en fazla bulunduğu bitkidir.

Kızılcık suyu:
Günde bir bardak içmek DNA korumasını yüzde 66 artırır.

Lahana:
Kanser hücrelerinin hareketliliğini azaltır.

Adaçayı:
İçerdiği rozmarinik asit meme kanseri tümörlerine karşı etkilidir.

Ançüez:
Omega-3 açısından zengin bir gıda daha. DNA'yı hasardan korur.

Kahve:
İçerdiği bileşenler DNA'yı korur.

Somon havyarı:
İçerdiği Omega-3 yağ asitleri DNA'nın tamirine yardımcı olur.

Havuç:
Günde 5 adet tüketmek DNA tamirini hızlandırır.

Tahin:
DNA'yı korur, hücre yaşlanmasını yavaşlatır.

Mercanköşk:
İçerdiği rozmarinik asit meme kanserine karşı etkilidir.

Uskumru:
Konservelenmiş bile olsa Omega-3 açısından zengindir.

Kivi:
Günde 1 adet yemek, DNA hasarlarını % 60 azaltırken. Üç adedi, DNA onarımını % 66 artırır.

Zerdeçal:
İçerdiği kurkimin ile kanserden korur, iltihabı azaltır.

Yaban mersini:
DNA hasarına karşı koruyan çok sayıda antioksidan içerir.

Badem ezmesi:
DNA'yı korur, hücrelerin genç kalmasını sağlar.

Edamame:
Meme kanseri riskini azaltır.

-BİTTİ-

Son güncelleme: 04:05 17.09.2019
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