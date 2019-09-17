DNA’nızı koruyun

Kanserden bunamaya kadar hastalıklardan korunmanın formülleri – 5 –

İŞTE VÜCUDUMUZUN DNA'SINI KORUYAN BESİNLER



Greyfurt:

Likopen açısından zengin olması sayesinde DNA'yı güneşten gelen UV ışınlarına karşı korur.

Fesleğen:

İçerdiği rozmarinik asit meme kanseri tümörlerini baskılar.

İstiridye sosu:

DNA hasarını yüzde 90'a yakın giderir.

Çin lahanası:

Aynı lahana gibi kanser hücrelerindeki genlerin hareketliliğini azaltır.

Karpuz:

Likopen içeriği sayesinde DNA'yı radyasyona karşı korur.

Çam fıstığı:

Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır, var olan hastalıktan kurtulma şansını artırır.

Barlam balığı:

DNA'ları onaran Omega-3 açısından zengindir.

Domates:

DNA koruma özelliğinden en üst seviyede faydalanmak için kabuğu ile tüketin.

Portakal:

C vitamini açısından zengindir. Bu meyveyi suyunu sıkmak yerine yiyin.

Biberiye:

Tümörlerle savaşan rozmarinik asidin en fazla bulunduğu bitkidir.

Kızılcık suyu:

Günde bir bardak içmek DNA korumasını yüzde 66 artırır.

Lahana:

Kanser hücrelerinin hareketliliğini azaltır.

Adaçayı:

İçerdiği rozmarinik asit meme kanseri tümörlerine karşı etkilidir.

Ançüez:

Omega-3 açısından zengin bir gıda daha. DNA'yı hasardan korur.

Kahve:

İçerdiği bileşenler DNA'yı korur.

Somon havyarı:

İçerdiği Omega-3 yağ asitleri DNA'nın tamirine yardımcı olur.

Havuç:

Günde 5 adet tüketmek DNA tamirini hızlandırır.

Tahin:

DNA'yı korur, hücre yaşlanmasını yavaşlatır.

Mercanköşk:

İçerdiği rozmarinik asit meme kanserine karşı etkilidir.

Uskumru:

Konservelenmiş bile olsa Omega-3 açısından zengindir.

Kivi:

Günde 1 adet yemek, DNA hasarlarını % 60 azaltırken. Üç adedi, DNA onarımını % 66 artırır.

Zerdeçal:

İçerdiği kurkimin ile kanserden korur, iltihabı azaltır.

Yaban mersini:

DNA hasarına karşı koruyan çok sayıda antioksidan içerir.

Badem ezmesi:

DNA'yı korur, hücrelerin genç kalmasını sağlar.

Edamame:

Meme kanseri riskini azaltır.

-BİTTİ-