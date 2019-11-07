Doktorlukta pratisyen, uyuşturucu satmakta uzman çıktı!

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ta özel kliniği olan pratisyen doktor Ünal O.’nun uyuşturucu kullanan kişilere yeşil reçeteli ilaç sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonrası doktorun oteller bölgesinde bulunan turistlere sahte rapor düzenlediği, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği bilgisine de ulaşıldı.

KUTU KUTU İLAÇLAR, YÜKSEK RAKAMLI FATURALAR…

Doktorun kliniğine yapılan baskın sonrası uyuşturucu özelliği olan üç farklı markaya ait 35 kutu yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç, değişik türlerde bin 200 kutu ilaç, 20 adet kaşe, bir adet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap, iki bilgisayar, iki cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

Pratisyen doktor Ünal O. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla; bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı. (DHA)