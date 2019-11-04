Donmuş Embriyo transferi hangi durumlarda yapılır, avantajı nedir?

Donmuş embriyo transferi tıpta da görüş ayrılıklarının olduğu bir konudur. Eğer hasta, tüp bebek tedavisinde olması gerekenden az veya çok daha fazla yumurta geliştirdiyse bunların dondurulması gebelik şansını artırmaktadır.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/donmus-embriyo-transferi-hangi-durumlarda-yapilir-avantaji-nedir-5430368","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/donmus-embriyo-transferi-hangi-durumlarda-yapilir-avantaji-nedir-5430368","pageType":"yazi","pageIdentifier":5430368,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"saglik","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5430368,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/donmus-embriyo-transferi-hangi-durumlarda-yapilir-avantaji-nedir-5430368/","headline":"Donmuu015f Embriyo transferi hangi durumlarda yapu0131lu0131r, avantaju0131 nedir?","description":"","articleBody":"","articleSection":"saglik","keywords":"["ayd\\u0131n","Bebek","gebelik","Kad\\u0131n","yumurta"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/04/iecrop/shutterstock_1447342460_16_9_1572877180-880x495.jpg","author":"eakgul","dateCreated":1572877198,"datePublished":1572877198,"dateModified":1572877198,"info":"{"seo_news":"false"}"});