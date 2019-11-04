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Donmuş Embriyo transferi hangi durumlarda yapılır, avantajı nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, “Donmuş Embriyo transferi hangi durumlarda yapılır, avantajı nedir?” sorularını ayrıntılarıyla yanıtladı.

17:19 -
Haberler Sağlık

Donmuş embriyo transferi tıpta da görüş ayrılıklarının olduğu bir konudur. Eğer hasta, tüp bebek tedavisinde olması gerekenden az veya çok daha fazla yumurta geliştirdiyse bunların dondurulması gebelik şansını artırmaktadır.

aydın Bebek gebelik Kadın yumurta
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