Dünya Gastroenteroloji Kongresi İstanbul’da yapıldı

Türk Gastroenteroloji Derneği (Turkish Society of Gastroenterology) ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (World Gastroenterology Organisation) ile ortaklaşa düzenlenen ‘Dünya Gastroenteroloji Kongresi – WCOG 2019', 21-24

Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya genelinden 2000'i aşkın katılımcıyı buluşturan kongre, Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Uzun çabalar sonucu

ülkemize gelmesi sağlanan Dünya Gastroenteroloji Kongresi, bu yıl Türkiye’de yapılan tek dünya kongresi olma özelliği de taşıyor.

Uluslararası Bilimsel Program Kurulu ile birlikte hazırlanan, yüksek düzeyli ve merak uyandıran bilimsel programda 178 Konuşmacı ve Oturum Başkanı görev aldı. 4 gün boyunca yoğun olarak devam eden kongrenin

bilimsel program başlıkları arasında; “Bağırsak Mikrobiyota ve Obezite, Çölyak Hastalığı: Kapadokya’daki Aretaeus’tan Günümüze, Çölyak Dışı Glüten Hassasiyeti, İlaç-Bitki ve Diyet Takviyesi kaynaklı Karaciğer Hasarı, Sağlık ve

Hastalıkta Mikrobiyota, Bağışıklık ve Enflamasyonda Mikrobiyota’nın Rolü, Şimdiden Geleceğe İleri Endoskopi Teknikleri, Hepatobiliyer ve Pankreas Bozukluklarında Sorunlar, Behçet hastalığı, Zor Kolonoskopiyi Aşmak için Teknikler” yer alıyor. Programda yer alan daha birçok önemli konu, alanlarında tanınmış uzman olan çok değerli ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla tartışılıyor.

Türk tarihi için önemli iki sindirim sistemi hastalığı özel olarak bilimsel programda yer aldı. Bir Türk’ün ismiyle anılan tek hastalık olan ‘Behçet’ hastalığı özel bir sempozyumda tartışıldı. Yine Anadolu’dan doğmuş, kökleri Anadolu’dan gelen ‘çölyak’ hastalığı da kongre programında yer aldı.

Behçet hastalığı ile ilgili bilgi veren Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, hastalığın tarama ya da tanı testinin olmadığını vurguladı ve şu bilgileri verdi:

Behçet sendromu dünyada en sık ülkemizde görülmektedir. Bir çok organda tutulum yaratan Behçet sendromu, damarları tuttuğunda ölümcül sorunlara neden olabilmektedir. Bunun yanında göz tutulumu etkin biçimde tedavi edilmediğinde körlüğe kadar ilerleyebilmektedir. Behçet sendromunda eklemler, merkezi sinir sistemi ve deri tutulumu da meydana gelebilir. Hastalığın mide bağırsak sistemi tutulumu inflamatuar bağırsak hastalıklarına benzeyen bir duruma yol açmaktadır. Barsak tutulumu olan hastaların erken tanınmaması ve etkin tedavi edilmemeleri cerrahi işlem gerektirebilecek barsak delinmelerine ve kanamalara yol açabilmektedir. Behçet sendromu genç erkeklerde daha ağır bir seyir göstermekte, yaş artışı ile hastalığın aktivitesinin azaldığı görülmektedir. Behçet sendromu konusundaki toplumsal bilinçlenme hastalara erken tanı konulmasına ve gelişebilecek komplikasyonlardan korunmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle tekrarlayan ağız içi yarasına eşlik eden başka şikayetleri olan hastaların Behçet sendromu açısından taranmaları ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Ancak burada her ağız yarası çıkan kişinin Behçet sendromu olmadığı vurgulanmalıdır. Behçet sendromunun tarama ya da tanı testi bulunmamaktadır. Tanı klinik bulgular, laboratuar bulguları ve görüntüleme yöntemleri ile konulmaktadır. Günümüzde bir çok Behçet hastası etkin ilaç tedavileri sayesinde sorunsuz biçimde yaşamaktadır. Behçet sendromu hastalarının tedavileri romatoloji kliniklerinde sürdürülmektedir. Bir Türk bilim insanı tarafından tanımlanmış ve onun adıyla anılmakta olan Behçet sendromu konusunda toplumumuzun farkındalık düzeyini yükseltmek tüm hekimlerimizin görevi olmalıdır.

Karaciğer hastalıklarında ve tedavisindeki gelişmeler konusunda bilgiler veren Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, artık Hepatit B ve Hepatit C’nin yüzde 100 tedavisinin olduğunu belirtti. Yurdaydın, non-alkolik steatohepatit (NASH) olarak adlandırılan alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Karaciğer hastalıklarında günümüzde önemli değişiklikler olmaktadır. Hepatit B ve Hepatit C günümüzde sorun olmaktan çıkmıştır. Tedaviler hemen hemen hastaların yüzde 100'ünde etkilidir. Kalan ana sorun, hastalıkların belirti vermemesi nedeni ile önemli bir hasta grubunun, belki hastaların yüzde 90'ının hasta olduklarını bilmemeleri, bu nedenle de bu başarılı tedavi seçeneklerinden yararlanamamalarıdır. O nedenle herhangi bir nedenle hekime giden bir kişinin mutlaka HBsAg ve anti HCV serolojik testlerini yaptırmaları özellikle önerilir.

Viral Hepatit sorun olmaktan tamamen çıktı mı? Nadir görülen, ülkemizde ise o kadar da nadir olmayan bir viral hepatit türü var ki, ona hala çare bulunamamıştır. Üstelik de bu tür, viral hepatitler arasında en ağır seyreden olmasına rağmen. Söz konusu olan Hepatit D veya Hepatit Delta olarak bilinen viral hepatit türüdür. Hepatit D'de halen tek etkili tedavi olan

interferon tedavisi ile başarı oranı ancak yüzde 20'lerdedir. Fakat bu hepatit türünde bu sene yeni ilaç ruhsatlandırmasına yönelik faz 3 çalışmalar başladı. Bu çalışmaların sonuçları önümüzdeki 2 yıl içinde alınacak ve muhtemelen

bu viral hepatit türünde de olumlu gelişmeler göreceğiz.

OBEZİTE KRİZİNİN YOL AÇTIĞI HASTALIK: NASH

Peki madem hepatitler sorun olmaktan çıktı veya çıkıyor ve bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz, onların yerine geçen bir hastalık mı var?

Evet böyle bir hastalık var ve bu hastalık da non-alkolik steatohepatit (NASH) olarak adlandırılan alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığıdır. Dünya nüfusunun yüzde 25'inde yağlı karaciğer olduğu, bunların yüzde 25'inde de NASH geliştiği ve bunların da yaklaşık yüzde 25'inde siroz geliştiği tahmin edilmektedir. Günümüzde NASH karaciğer yetmezliğinin 2. sıradaki nedeni olma durumundadır, NASH olgularının yüzde 90'ının nedeni obezitedir. Ve günümüzde NASH'in en etkili tedavisi kilo vermeye yönelik diyet ve egzersizdir, Öte yandan NASH'i ilaçla tedavi etmeye yönelik çalışmalar bütün hızı ile devam etmektedir, önümüzdeki 5 yılda NASH'e yönelik ilaç tedavisi de beklenmektedir. Bununla birlikte tıpta en doğru, en sonuç alıcı ve üstelik en ucuz yaklaşım koruyucu tiptir. Bu anlamda çocuklarımızı ‘gürbüz çocuklar' olarak yetiştirme hevesinden vazgeçmemiz bir zorunluluk halini almıştır. Obezite günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir ve bu kişilerde NASH ve karaciğer yetmezliği gelişme riski dışında kalp hastalığı gelişme riski de yüksektir. Kalp hastalığına bağlı ölüm bu kişilerde yüksektir. O halde obeziteye karşı mücadele günümüzde önemli sağlık stratejisi yaklaşımlarından biri olmalıdır.

KAPADOKYALI ARETAEUS'TAN GÜNÜMÜZE: ÇÖLYAK HASTALIĞI

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor ise çölyak hastalığının sebepleri ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Çölyak hastalığı insanoğlunun evrimi ile paralellik gösteren bir hastalık özelliğini taşımaktadır. Neolitik çağa dek avcılıkla beslenen insan, tarım devrimi ile yerleşik düzene geçmiş, meyve, yemiş, hayvan sütü ve ektiği tahıllarla beslenmeye başlamıştır. Bu yeni durum insanlığın yeni antijenlerle tanışmasına ve adapte olamayan bireylerde çeşitli besin alerjilerinin gelişmesine neden olmuştur. Tarım ilk olarak “bereketli hilal” adı verilen ve üç büyük nehrin suladığı Anadolu'nun güneydoğusuna komşu topraklarda gelişmeye başlamıştır. İlginçtir ki, Çölyak hastalığının ilk tanımı Kapadokya'lı Aretaeus

olarak tanınan Yunanlı bilim insanı tarafından yapılmıştır. Aretaeus kökeni yunanca “koilea” (karın) olan “koiliakos” terimi ile hastalıklı bağırsakları tanımlamıştır. Bu tanım 1856'da Francis Adams tarafından İngilizce literatüre “Ceoliac” olarak tercüme edilmiştir. Hastalığın modern tıptaki tanımı ise ilk kez Samuel Gee tarafından 1888'de yapılmış, daha sonra 1950'de Willem Karel Dicke tarafından buğday proteini olan glutenle hastalık ilişkisi ortaya konmuştur.

Bereketli Anadolu toprakları Çölyak hastalığının doğuşuna tanıklık etmiştir. Sonraki yıllarda tarımla uğraşan Anadolu

insanının temel besin maddesi buğday ve buğday unuyla yapılan ekmek olmuştur. Ekmeğin toplumun beslenme alışkanlıkları içinde önemli bir yere sahip olduğu Türkiye'de yıllar içerisinde Çölyak hastalığının sıklığı dünya ile paralellik gösterecek şekilde artarak günümüzde yaklaşık 100 bireyden birinde görülür hale gelmiştir. Özellikle batı tipi beslenmenin yaygınlaşması, genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin kullanılması, bağırsak mikroflorasının değişmesi, koruyucuların kullanıldığı hazır ve paketli gıdaların daha sık tüketilmesi hastalık sıklığındaki artıştan ve klinik bulgularının çeşitliliğinden sorumlu tutulmaktadır.

Glutene karşı gelişen duyarlılık bireysel genetik, immünolojik ve çevresel faktörler nedeniyle farklı klinik tablolarla kendini göstermekte ve giderek farklı sistemlere ait bozukluklarla ortaya çıkmaktadır. Bu durum son yıllarda Çölyak hastalığının “binbir surat” olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Dünyada ve Türkiye’de çölyak hastalığının görülme sıklığı yüzde 1'dir. Türkiye’de tanısı konulmuş kayıtlı hasta sayısı 60 binin üzerindedir ve tanı alan hasta sayısından çok daha fazla tanı konulmamış hasta mevcuttur. Çölyak hastalığı her yaşta görülebilmekte, yetişkinlerde ortaya çıkan yakınma ve bulguları; “ishal, aşırı gaz, ve/veya kabızlık”, “sürekli, izah edilemeyen yakınmalar, bulantı ve kusma”, “tekrarlayan

karın ağrısı, kramp veya şişkinlik”, “demir, B12 vitamini veya folik asit eksikliği, kansızlık”, “yorgunluk ve/veya baş ağrısı”,

“kilo kaybı”, “ağızda yaralar”, “saç dökülmesi”, “deri döküntüsü”, “osteoporoz”, “depresyon”, “infertilite”, “tekrarlayan

düşükler”, “diş mine problemleri”, “eklem ve/veya kemik ağrıları” ve “nörolojik problemler” şeklindedir.

Çölyak hastalığını akla getirdikten sonra tanı koymak için hasta kanında antikor araştırılması ve endoskopi yaparak oniki parmak bağırsağından alınan doku örneğinin patolojik olarak incelenmesi gerekir. Hastalarda kanda antikorların saptanmasında kullanılan tek basamak hasta başı testleri kullanımları kolay, direkt kan örneğine uygulanan 10 dakikada sonuç veren testlerdir. Ancak hasta başı testlerin kullanılması laboratuvar temelli testlerin yerine önerilmemektedir. Çölyak hastalığının günümüzde bilinen tek tedavisi ömür boyu glutensiz diyet uygulamasıdır. Gluten içeren ürünlerin başta buğday, arpa, çavdar olmak üzere yasaklanması gerekir. Tarihte zirai ürünlerin ilk formlarının izlendiği bu topraklarda, zengin bir tahıl ülkesi olan ülkemizde, bu hastalık nedeniyle bu ürünleri tüketememek hiç de kolay değildir. Bu nedenle

hastaların son derece iyi bilgilendirilmesi ve diyete uyumlarının sağlanması en büyük önceliğimizdir. Glutensiz diyeti kararlı bir şekilde uygulayan çölyak hastalarının 2 hafta gibi kısa bir sürede hastalığa ait yakınmaları gerilemeye başlar. Kan testleri 6 ay içerisinde normale döner. Bağırsaktaki bozuklukların tamamen iyileşmesi ise 1 ila 2 yıl zaman almaktadır. Et, balık, yumurta, meyve ve sebze, süt, çok sayıda süt ürünleri, pirinç, mısır ve patates gibi çok sayıda gıda maddesi doğası gereği gluten içermemektedir. Hastaların hazır gıda alımı sırasında aldıkları ürün paketinde içerik okumayı öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde gastroenterologların öncülüğünde kurulan çeşitli dernekler yoluyla Çölyak hastalığı farkındalığı yalnızca hasta ve yakınları arasında değil, tüm toplumda giderek artmaktadır. İlk kez bu topraklarda tanımlanan Çölyak hastalığının, bir diğer ifade ile “Gluten duyarlılığının” tanı ve tedavisindeki gelişmelere, yine bu toprakların hekimlerinin öncülük etmesi ve İstanbul'da ev sahipliğimizde gerçekleştirilen Dünya Gastroenteroloji Kongresinin bu yolda önemli bir adım olması en

büyük dileğimizdir.