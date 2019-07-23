Dünyaca ünlü kalp doktoru Tuğba için harekete geçti

Çocukluk yaşlarından itibaren kalbinde pil ile yaşayan ve sosyal medyada hikayesini paylaşması ile yüzlerce hastaya umut aşılayan, cesaret veren Tuğba Bozkurt, 3 yaşında başladığı kalp pili ile yolculuğuna 36 yaşında devam ediyor. Doktorların ‘7 yaşından sonra fazla yaşayamaz’ dediği, her girdiği ameliyatta yüzde 3 şansı olsa bile inancı sayesinde her ameliyatı atlatan Bozkurt, hikayesini İnstagram sayfasından takipçileri ile paylaşıyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞI GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR

Sosyal medya hesabı @pillitubi.dukkani üzerinden kişiye özel termos tasarlayarak satan Tuğba, SSK’nın karşılamadığı bitkisel ilaçlarını ve sağlık giderlerini de bu şekilde ödüyor. Aynı zamanda, yardıma ihtiyacı olan tüm çocuklara hesaplarından ulaşarak onlar için yardım kampanyaları düzenleyen Tuğba, “Hiçbir zaman anne olamasam da, şimdiden yüzlerce çocuğum oldu. Onların gözlerindeki sevinç her şeye değer” diyor. Son zamanlarda hastalığının nüksetmesinden dolayı, yardım işlerine yeterince zaman ayıramadığını belirten Bozkurt, sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

23 YIL ÖNCE KENAN DOĞULU HASTANEDE ZİYARETİNE GELMİŞTİ

12 yaşına geldiğinde çarpıntı ile tanışan Bozkurt'un nabzını yükseltmek için her yolu deneyen doktorlar, o dönem büyük hayranlık duyduğu Kenan Doğulu'yu getirmiş ve Bozkurt'un heyecanlanması ile birlikte tedavisine başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise, 23 yıl sonra büyük buluşma gerçekleşmiş Doğulu-Bozkurt ikilisi konserde buluşmuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK, 3 AMELİYAT AYNI ANDA GERÇEKLEŞECEK

Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan ameliyatta Bozkurt'a bir kadavradan alınan kalp kapakçığı takılacak, konduit küçük kaldığı için daha büyük bir ölçü ile değiştirilecek ve kalp pili takılacak. Türkiye'de bu ameliyatların hepsi ayrı ayrı yapılırken, ilk kez 3 ameliyat birden aynı gün yapılacak. Bu tarz bir ameliyat Türkiye'de ilk kez yapılacağı büyük risk taşıyor ve bu yönüyle tıp dünyası için de özel bir önem arz ediyor. Zorlu ameliyatlardan başarılı sonuçlar almasıyla tanınan dünya çapında ünlü Türk kalp cerrahı Ordinaryüs Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos harekete geçti.

“HAYATA TUTUNMAM İÇİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIM VAR”

Bozkurt, “Tek bir aşama kaldı ameliyatımı olabilmek için maalesef bu da hayatın en acı gerçeği maddiyat. Hayata tutunmam ve yaşamam için elimde sadece Kalangos Vakfı'nın vakıf hesabı var. Eylül ayına kadar ameliyatımın tamamlanması gerekiyor, bu noktada sanatçıların, fenomenlerin, iş adamlarının ve diğer hayırseverlerin desteğine ihtiyacım var , Allah nasip ederse duyarlı insanların sayesinde bu meblağı da toplayabilirsem üçüncü kez hayata Eylül ayında merhaba diyeceğim” ifadelerini kullandı. Bozkurt, 36 yıldır doktoru olan ona ailesi gibi davranan doktoru Funda Öztunç'a da teşekkürlerini iletti.

Yardım kampanyasına katılmak isteyenler, vakfa ulaşarak bilgi alabilirler.