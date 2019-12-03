Dünyada azalıyor, Türkiye’de artıyor! 25 bin kişide HIV virüsü var…

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında, HIV virüsü ve AIDS hastalığına karşı farkındalık toplantısı düzenledi.

Tüm dünyada HIV virüsünde azalma eğilimi yaşandığını vurgulayan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Necla Tülek, şunları söyledi:

ANKARA’DA İKİ BİN KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

“Türkiye ile Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde artış var. Son 10 yılda dünyada en çok artışın olduğu ülke Türkiye. Nüfusumuz çok fazla değil ama artış hızı çok yüksek. Türkiye genelinde 25 bin civarında vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Sadece Ankara’da en az 2 bin kişi tedavi görüyor.”

HIV NEDİR? HIV kelimesinin açılımı, ‘Human Immmunodeficiency Virus' (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü). Bu ifade, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilen bir virüs anlamına geliyor.

AIDS NEDİR? AIDS ise, ‘Acquired Immune Deficiency Syndrome' (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) kelimelerinin kısaltması.Yani HIV enfeksiyonunun bağışıklık sistemini yetersiz hale getirdiği ve hastalık belirtilerinin başladığı duruma verilen isim. HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar verir. AIDS ise HIV'in tedavi ile baskılanmadığı durumda bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkıyor.



‘AYRIMCILIK’ TANIYI ENGELLİYOR

HIV enfeksiyonunun öldürücü değil, korunabilir bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Tülek, “Kuşkulanan kişilerin mutlaka test yaptırması gerekiyor. Bir diğer durum ise ‘ayrımcılık’. Bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Ayrımcılık, damgalama gibi kişilerin sağlık kuruluşuna başvurmasını engelleyen en önemli durumlardan biridir” dedi. (DHA)