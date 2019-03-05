Dünyada ikinci vaka: HIV pozitiften tamamen kurtuldu

İngiltere'de HIV pozitif teşhisi konan bir kişi uygulanan tedavi sayesinde AIDS'den tamamen kurtuldu. HIV’li bir hastanın tamamen iyileşmesi ise tarihte ikinci kez görülüyor.

Londralı vakanın AIDS’in kesin tedavisinde bir umut olabileceği söyleniyor. Hastanın çok nadir bir genetik mutasyon sayesinde HIV'e karşı bağışıklığı bulunan bir bağışçıdan kemik iliği nakli yapılması sayesinde tedavi olduğu belirtilirken tedaviyi yürüten ekipten Cambridge Üniversitesi profesörü ve HIV biyoloğu Ravindra Gupta şunları aktardı: “Artık ölçebileceğimiz bir virüs kalmadı (vücudunda). Hiçbir şey tespit edemiyoruz. Hasta işlevsel bir şekilde tedavi edildi ve şu anda nekahat döneminde. Ama tamamen iyileştiğini söyleyebilmek için henüz çok erken.”

Tarihte daha önce HIV'den kurtulan tek insan, Almanya'da benzer bir tedavi gören Amerikalı Timothy Brown'du. Doktorlar arasında kendisine ‘Berlinli hasta' deniyordu. Artık bir de ‘Londralı hasta' var. Bilim insanları, AIDS'e neden olan virüsü vücuttan tamamen atabilmenin yolunu araştırmaya devam ediyor.