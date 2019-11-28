Dünyanın en büyük kızamık salgını: Bu yıl 5 bin 110 kişi öldü

Salgın hastalıklarla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) bu yıl başından beri 5 bin 110 kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan kızamık salgını nedeniyle, 1 Ocak-17 Kasım tarihleri arasında 250 bin 270 kızamık vakasının görüldüğü, bunların 5 bin 110’unun ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, hastalığın daha da yayılmasını önlemek amacıyla binlerce çocuğa kızamık aşısı uygulandığı ve ülkenin birçok yerindeki sağlık merkezlerine bin 137 çocuk kiti dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enfeksiyonun en fazla 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü ve hastalanan çocuklarının yüzde 90’ının yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, ülkede bu yıl görülen kızamık vakalarının 2018’e göre 3 kat fazla olduğu vurgulandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KIZAMIK SALGINI

Söz konusu salgın “dünyanın en büyük kızamık salgını” olarak ifade ediliyor. KDC’de kızamık aşısının yapılma oranının ülke çapında düşük olması, salgının daha da yayılmasına yol açıyor

KDC’deki kızamık salgını, Ağustos 2018’den bu yana ülkenin doğusunda süren ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğü Ebola’dan daha çok kişinin hayatına mal oldu.

Ülkenin doğusunda yaşanan şiddet olayları ve ayrılıkçı çatışmalar salgınla mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

Beni kentinde faaliyet gösteren silahlı grupların saldırılarında 99 sivil yaşamını yitirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de salgınla mücadele eden 49 personelini güvensizlik nedeniyle kentten geri çekti.

SAMOA’DA DA SALGIN: ÖLÜ SAYISI 39’A ÇIKTI

Güney Pasifik’te yer alan Samoa’daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 250 yeni kızamık vakası görüldüğü bildirildi.

Salgının geçen ay ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen vaka sayısının 2 bin 936’ya yükseldiği belirtilen açıklamada, bu vakalardan 39’sunun ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Açıklamada, kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerden 4’ü hariç hepsinin 4 yaş ve altında olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının 20 Kasım’da başlattığı toplu aşılama kampanyası kapsamında 44 bin 907 kişiye aşı yapıldığı ifade edildi.

Hükümet, kızamık salgını nedeniyle 16 Kasım’da acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verilmiş, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklanmış ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verilmişti.

Tonga, Yeni Zelanda ve Fiji’de de kızamık salgını yaşandığı ancak durumun Samoa’daki kadar büyük çapta olmadığı bildirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, Samoa’da kızamık aşısı oranı 2013’te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30’un altına düştü. (AA)