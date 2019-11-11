Egzama belirtileri nelerdir? İşte egzamayı önlemenin 10 yolu…

Egzamanın, kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, kepeklenme, deride kalınlaşma, su dolu kabacıklar ve sulantı şeklinde görülebildiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bazı ilaçlar ve güneş ışınları özellikle ışığa duyarlılığa bağlı gelişen egzamalarda hastalığı tetikleyebilir. Mesleki olarak yağlı ürünler, metalik sıvılarla temas ve soğutucu malzemeler irritasyona neden olabilir” dedi.

BAZI MESLEK GRUPLARI EGZAMAYA SEBEP OLABİLİR

Hastalığın özellikle kalıtsal olarak deri reaksiyonu vermeye yatkın bireylerde daha sık görüldüğünü vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bazı meslek grupları tahriş edici ve alerjen maddelere daha sık maruz kaldıkları için el egzaması gelişmesine yatkındır. Özellikle temizlik, bulaşıkla yoğun uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık personeli, çimento, tuğla ve boya işi ile uğraşanlar, resim, maket, bahçe işi ile uğraşan kişilerde egzama oluşma ihtimali daha fazla. Kişinin mesleği kadar hobileri de önemli” şeklinde konuştu.

EGZAMANIN HER EVRESİNDE KAÇINMA GÖRÜLEBİLİR

Egzamanın başlangıç dönemi belirtilerinin kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla sulantı ve kabuklanma olduğuna dikkat çeken Dr. Kübra Esen Salman, “Sonraki dönemde hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir, yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Hastalık nedenine göre de farklı dönemlerde seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görülebilir” açıklamasında bulundu.

EGZAMA TEDAVİSİNDE DÜZENLİ İLAÇLAR MUTLAKA HEKİME BİLDİRİLMELİ

Egzama tedavisine başlamadan önce gebelik, emzirme, dahili hastalıklar ve farklı sebeplerden ötürü düzenli olarak kullanılan ilaçlarla ilgili doktorun mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Deriye sürülerek uygulanan steroidli kremler kaşıntı ve kızarıklığın giderilmesinde, egzamanın iyileşmesinde yararlıdır. Egzama sulantılı ise doktorunuzun önereceği ilaçlar ile ıslak pansuman uygulaması, deri kalınlığı belirgin ise deri kalınlığını azaltıcı tedaviler gündeme gelebilir” açıklamasında bulundu. Hastalık çok şiddetli ise deri dışında steroidlerin ağız, damar, kas uygulamaları yoluyla da verilebildiğine dikkat çeken Dr. Salman, “Bu tedavilere yanıt alınamıyorsa pimekrolimus, siklosporin, metotreksat, fototerapi gibi diğer tedavi seçenekleri uygulanabilir” dedi.

EGZAMAYI ÖNLEMENİN 10 YOLU

– Tedavide yapılması gereken en önemli şey; nedenin saptanması ve bu etkenle temastan mümkün olduğu kadar kaçınmaktır. Tamamen uzak durabilmek bazen zor olabilir.

– Su ve sabunla uzun süreli temas derinin doğal koruyucu tabakasının kaybına neden olur. Bu nedenle ellerin temizliği sabun yerine derinin PH'ına uygun, kokusuz ve renksiz bir temizleyiciyle yapılması daha uygundur.

– Sıcak veya soğuk su yerine ellerin ılık su ile yıkanması daha uygundur.

– Özellikle uzun seyirli formunda nemlendiriciler derinin kaybettiği nemi kazandırmaya yardımcı olabilir.

– İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engeller.

– Temizlik, bulaşık, çocuk bakımı gibi işlerde yardımcı desteği veya bulaşık ve çamaşır makinesi kullanılmalı. Kısa süreli profilaktik eldiven kullanımı önemli. Uzun süre eldiven kullanımının terlemeyi arttırabileceği unutulmamalı. Eldiven içine pamuklu eldiven giyilmesi uygun olur. Pudralı eldivenler klinik bulguları şiddetlendirebildiğinden kullanımları uygun değil. Saç şampuanlama sırasında kısa süre ile eldiven giyilmesi zayıf iritan maddelerin deriye olumsuz etkisini azaltır.

– Tuvalet temizleme gibi uygulamalar sırasında deterjan ile ellerin teması kesilmeli.

– Domates, portakal, limon gibi maddelerle doğrudan el teması engellenmeli.

– Saç boyama sırasında olası alerjenlerden kaçınılması ve korunması önemli.

– Eğer mesleki nedenli bir egzama düşünülüyorsa kısa süreli meslek değişikliği, kalıcı bir sorun varsa hekimlerin önerisi ile meslek değişikliği gündeme gelebilir.

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