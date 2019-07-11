Eklem kireçlenmesine ameliyatsız çözüm yolu

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Kök hücre tedavisi; doğala en yakın, en yan etkisiz tedavi olarak biliniyor. Genelde leğen kemiğinden direkt kemik iliği veya da göbek yağından alınan materyal, teknoloji vasıtasıyla hazırlanıp enjektabl hale getiriliyor. Ardından hastanın kireçlenmiş eklemine veya eklemlerine enjeksiyon şeklinde uygulanıyor.

İŞTE AVANTAJLARI

İşlemin hasta için büyük bir zorluğu yok. Nispeten ağrısızdır ve 2 gün içinde hastada normal hayata dönüş sağlanıyor. Uzun dönem sonuçları hakkında konuşmak için daha çok erken ama kısa dönemde birçok hasta için ameliyattan kurtuluş çaresi olarak görülebilir. Diz, kalça, omuz ve ayak bileği en sık uygulanan eklemler. Vücuda yabancı bir cisim sokulmaması en büyük avantajı.

EN KOLAY YÖNTEM

Hastadan kan alınıp, kandaki tamirci hücrelerin (trombosit) ayrıştırılmasından sonra uygulanan PRP enjeksiyonları ise halk arasında kök hücre olarak biliniyor, ama aslında hücresel tedavi demek daha doğru. PRP daha kolay, daha risksiz bir tedavi yöntemi.

Hekimlerin tecrübelerinin artması, kullanılan teknolojideki müthiş gelişmeler başarı oranını çok artırdı. Genelde periyodik aralıklarla 3 enjeksiyon uygulanıyor. Eklem kireçlenmelerinde ameliyat dışı yöntemlerden en iyilerinden bir tanesi diyebiliriz. Ağrısız oluşu, ertesi gün normal hayata dönüş gibi avantajları var.

AĞRI KESİCİLERE SON

Kök hücre ve PRP tedavilerinin en iyi yanları özellikle ağrı kesici kullanımını ortadan kaldırmalarıdır. Çok fazla ve rahat bir şekilde neredeyse herkesin kullandığı bu ağrı kesicilerin, felçten kalp krizine her gün artan yan etkileri açıklanıyor.

ÖNEMLİ BİR UYARI

PRP; esasen vücudun “kendi savunma sistemini” güçlü bir şekilde problemli bölgeye göndermesidir. Bu nedenle yapılan enjeksiyonun o bölgede kalması- uzaklaşmaması isteniyor. Enjeksiyondan hemen sonra buz uygulamaları ve anti ödem özellikli ‘steroid olmayan ağrı kesiciler' kullanmak bu faydalı içeriğin bölgeden uzaklaşmasına neden olabiliyor. Bu da tedavinin boşa gitmesi anlamına geliyor.