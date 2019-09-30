Kol ve el sinirlerinin sıkışması durumunda boyunda omurilikten çıkan sinirler ele doğru giderken bağ dokusu tarafından sıkışır. Buradaki sıkışma sonucu el ve kollarda kuvvetsizlik, uyuşma ve ağrı oluşur. Ayrıca yaygın olarak uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya uyumak el ve kolda uyuşmaya neden olur. Bu, sinirlerinize baskı yapabilir ve kısa süreli uyuşukluk yaratan kan akışını kesebilir. Şimdi, El kol uyuşması için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

EL KOL UYUŞMASI HAKKINDA

El uyuşması genellikle sinirlerden birinin hasarından, tahrişinden veya sıkışmasından veya kolunuzdaki ve bileğinizdeki sinirlerden birinin dalından kaynaklanır.

Diyabet gibi periferik sinirleri etkileyen hastalıklar aynı zamanda uyuşukluğa da neden olabilir, ancak diyabet ile benzer semptomlar genellikle ilk önce ayaklarınızda görülür.

Nadiren, uyuşma beyninizdeki veya omuriliğinizdeki problemlerden kaynaklanabilir, ancak bu gibi durumlarda kol veya el zayıflığı veya fonksiyon kaybı da meydana gelir. Tek başına uyuşma, genellikle felç veya tümör gibi potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bozukluklarla ilişkili değildir.

Doktorunuz, uyuşukluğunuzun nedenini teşhis etmek için belirtileriniz hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Uygun tedaviye başlamadan önce nedeni doğrulamak için çeşitli testler gerekebilir.

Elinizde bir veya her ikisinde olası uyuşukluk nedenleri şunlardır:

Beyin ve sinir sistemi koşulları

– Servikal spondiloz

– Guillain-Barre sendromu

– Sinir sisteminin paraneoplastik sendromları

– Periferik nöropati

– Omurilik yaralanması

– inme

Travma veya yaralanmalar

– Brakiyal pleksus hasarı

– Karpal tünel Sendromu

– Kübital tünel sendromu

– Donma

Kronik koşullar

– Alkol kullanım bozukluğu

– Amiloidoz (organlarınızda anormal protein birikimi)

– Şeker hastalığı

– Çoklu skleroz

– Raynaud hastalığı

– Sjögren sendromu

Bulaşıcı hastalıklar

– Lyme hastalığı

– Frengi

Tedavilerin yan etkileri

– Kemoterapi veya HIV ilaçlarının yan etkileri

Diğer nedenler

– Ganglion kisti

– Vaskülit

– B-12 Vitamini eksikliği

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EL KOL UYUŞMASI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

El ve kol uyuşmasından şikayeti olan hastaların hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvurması gereklidir. Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir.