Nasır, cilt yüzeyinde bulunan sert cilt lekeleridir. Aslında oldukça faydalıdır çünkü cildin olağandışı miktarda aşınma ve yıpranma alanlarını koruyan bir tür doğal zırh gibi davranırlar. Deri, sürtünme ve basınca karşı korunabilmek için kalınlaşır. Ölü deri hücrelerinin birikmesi sonucuda nasır denen kalın tabaka oluşur. Nasır ellerde ve ayaklarda daha sık görülür ancak vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilir. Peki, eldeki nasır nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ELDEKİ NASIR NASIL GEÇER?

Ellerde meydana gelen nasırların başlıca nedeni sık kullanılan el aletleridir. Kullanılan kazma, kürek gibi el aletleri ellerde nasır oluşumuna neden olmaktadır. Uzun süre kullanılan bu aletler ellerde sürtünme yaparken aynı zamanda baskı uygulamaktadır. Bu nedenle bu kişilerin nasır oluşumunu engellemek adına eldiven kullanmaları önerilmektedir.

Avuç içlerinde ve parmak aralarında çıkan nasırlardan bazı basit tedavi yöntemleriyle kurtulabilirsiniz… İşte o yöntemler:

Badem yağı

Saç ve cilt bakımında sıklıkla kullanılan badem yağını nasırları yumuşatmak için kullanabilirsiniz. Badem yağı içinde bulunan E vitamini nasırların iyileşmesini hızlandırmaktadır. Gece yatmadan badem yağını nasırlarınıza sürdükten sonra yünlü bir eldiven giyerek uyuyabilirsiniz.

Nemlendirici kullanmak

Nasır oluşumunun bir diğer nedeni de kuruluktur. Nasırlarınızı yumuşatmak onlardan kurtulmanın en önemli adımıdır. Bunun için nemlendirici kremler kullanabilirsiniz.

Soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsağın antibakteriyel etkisi nasırları geçirmede önemli bir rol oynar. Yatmadan önce soğan ya da sarımsaktan tercih ettiğiniz birini nasırlarınıza sürebilirsiniz.

Ponza taşı

Nasırlarınızı nemlendirme ve badem yağı ile yumuşattıktan sonra ponza taşıyla ponzalayarak boyutlarını küçültebilir ve yok edebilirsiniz.

Limonla ovun

Ponzalama sonrası ellerinizdeki nasır oluşumunu engellemek için nasırlarınıza her gece limon dilimleri koyabilir yada limonla ovabilirsiniz.