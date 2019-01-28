Emine’nin ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi

Adana'da geçen hafta babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ’ın ‘Mavi Balina’ oyununun kurbanı olduğu ortaya çıktı.

DSİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ'ı hayattan koparan olay, 21 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan Emine Karadağ, babasının evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. 2'si kız 4 çocuk sahibi olan Karadağ ailesi kızlarının ölümüyle yıkıldı.

Emine'nin hayatını kaybetmesinin ardından defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastladı.

“Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak” başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. “Mavi Balina” oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi. Listede “İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek” yazıları dikkat çekti.

“OYUN YASAKLANSIN”

Amca Mahmut Karadağ, yeğeninin ölümüne hala inanamadıklarını belirterek, “Babasının yatağına uzanmış av tüfeğine 1 mermi yerleştirmiş ve intihar etmiş. Bu çocuğun bunu yapması milyonda bir ihtimal bile olamaz okulunda da başarılı bir öğrenciydi. Defterlerini araştırdık çeşitli notlar ve resimler bulduk. Oyun içerisinde bir grup kurmuşlar farklı filmler ve oyunlar var Mavi Balina gibi. Notlarda, bugün şunu yapacağız, yarın şu çocukları döveceğiz, annemizi babamızı huzurevine bırakacağız, aynı gün hep birlikte intihar edip cennete gideceğiz sonra dirilip geleceğiz diye notlar bırakılmış yani tamamen oyundan etkilenmiş” dedi.

Ailelere de seslenen Karadağ, “Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar. Devlet bu tür oyunların erişimini yasaklasın, nice çocuklar hayatını kaybediyor. Çocuk akşam geliyor kendi telefonunu kullanamıyor annesinin telefonunu alıyor ders çalışacağım diyerek ama arkadaşlarıyla temas kurup oyun oynuyorlar. Kendilerine göre bir liste yapmışlar nasıl talimat alıyorlar onu bilmiyorum ama mutlaka bu oyunlardan sonra yapmışlar. Çok efendi sessiz bir kızdı dükkanın önünden geçerken bile kafasını sallar gülerek geçerdi. Yazık oldu yeğenime” diye konuştu.

MAVİ BALİNA NASIL OYNANIYOR?

Dünya çapında çok sayıda kişinin intiharına neden olmuş olabileceği belirtilen ve bu nedenle birçok ülkede erişimi yasaklanan oyuna katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.

Bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. Oyun, oyuncuların oyun içi görevlere uymaları durumunda ilerliyor. Oyunu oynamak isteyen oyuncular bu görevlere uymadıklarında bir sonraki aşamaya geçemiyorlar.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan intihar etme komutu veriliyor. Oyunun tasarımcısı 21 yaşındaki Rus vatandaşı Philipp Budeikin, 2016 yılında gençleri intihara teşvik etme suçundan tutuklanmıştı.

Türk Nöropsikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Elif Mutlu, Mavi Balina oyununun tehlikelerine dikkat çekti. sozcu.com.tr’ye bilgi veren Mutlu, aileleri böyle uyardı:

Mavi Balina tehlikesi devam ediyor. Bu oyunun özellikle 10-14 yaş aralığındaki çocukların ilgisini çektiği belirtiliyor. Bunun sebebi nedir?

Mavi Balina oyununda zorlu psikolojik ve fiziksel görevler veriliyor. 10-14 yaş aralığındaki gençlerde kimlik oluşturmak için bir gruba ait olma ihtiyacı belirgindir. Aidiyet ve kabul görmek için zorlu görevleri kabul edebiliyorlar.

Bu tip oyunlarda çocukların hangi zaaflarından faydalanılıyor?

Ergenlik döneminde risk alma, hızlı karar verme, karar verirken akran etkisi belirgindir. Riske yatkın ve ailesi ile bağları yeterince güçlü olmayan ergenler başka grupların söylemlerinden kolayca etkilenebilirler. Mavi Balina oyununda ailelerin haberi olmadan başlayan ve süren bir durum var. Ergenler bu oyunu birbirlerinden öğreniyorlar.

Çocuklar Mavi Balina’yı bir oyun olarak mı görüyorlar? Onların algısıyla bu tip oyunlarda başarılı olmak nasıl değerlendiriliyor?

Başlangıçta bir oyun olarak görüyorlar ancak oyunun zorlayıcı yapısı nedeniyle oyunda kalmak ve tamamlamak bir amaca dönüşüyor. Zorlu görevler gerçek yaşamı tehdit etmeye başlıyor yani oyun hakikaten de gerçeğe dönüşüyor. Gençlerin oyundan ayrılmamaları ve görevleri yerine getirmeleri için bir takım tehditler de söz konusu. Yalnız şu akılda tutmak gerekir; ergenlik döneminde hızlı araba kullanmak, sigara,alkol,uyuşturucu kullanmak, okuldan kaçmak, riskli cinsel yakınlıklar gibi pek çok durum sonuçları yeterince kavranamayan riskli oyunlar gibi yaşanmaktadır.

Ailelerin bu oyunların çocuklara ulaşmasını engellemedeki görevlerini sıralayabilir misiniz?

Aileler öncelikle bu yaş döneminin ruhsal özelliklerini iyi bilmeliler. Mavi balina oyunu erken -orta ergenlik dönemindeki çocukları hedefliyor. Bu dönemde ergenlerde sabırsızlık, sakarlık, otoriteye karşı gelme, anne babayla çatışmalar, anne babayı beğenmeme, arkadaşlara aşırı düşkünlük gibi özellikler görülür. Ailelerin gençlerin ruhsal durumuna anlayışla yaklaşması gerekiyor. Bu yaştaki gençler ebeveynleri ve diğer yetişkinler tarafından ciddiye alınmayı beklerler. Ciddiye almak iyi bir iletişimin temelidir. Aileler çocuklarının hayatı ve ruhsal dünyasıyla ilgili sorular sorarken ciddiye almalı, merak ve ilgi göstermeliler. İnternette oynadıkları oyunlarda çocuklarına eşlik edebilmeliler. Ebeveyn ve çocuk arasında bu yakınlık sağlandığında internette tehlikeli ilişkilere fırsat kalmayacaktır.

Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık bir hastalık olarak görülmeye başlandı. Teknoloji ile iç içe büyüyen çocukların bu dünyaya ayak uydurmalarını, zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için neler yapmak gerekiyor?

Ekran maruziyeti hem normal gelişimde aksamalara yol açıyor, hem de ek hastalıklar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle çocukların ekranla ilişkisinin bir sınırı olmalı. Spor yapmak, dans etmek, enstrüman çalmak gibi fiziksel faaliyetler çocukları ruhsal ve bedensel açıdan geliştirir. Yine kağıda kalemle yazmak, okumak öğrenmeyi ve hafızayı pekiştirici eylemlerdir. Okuma yazma, müzik, oyun için mümkün olduğunca dijital olmayan yollar kullanılmalı.

Çocukların internet kullanımı hakkında pek çok uyarı yapılıyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Kısıtlama getirmek mi yasaklamak mı?

Herhangi bir yaş grubunda internetin yasaklanmasını gerçekçi bulmuyorum. Ama kısıtlama mutlaka olmalı. Çocukların internetle temasının kısıtlanabilmesi için yetişkinlerin de bazı zamanlarda ekrandan uzak kalmayı göze alabilmeleri gerekir.

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