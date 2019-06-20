Diş pulpası (damar-sinir paketini barındıran canlı doku) ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen Endodonti hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Endodonti nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte cevapları…

ENDODONTİ NEDİR?

Endodonti, dişin pulpa ve kök dokularının biyolojisi ve patolojisi ile ilgili bir diş hekimliği alanıdır. Bu dokuların hastalık ve yaralanmalarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanır. Kök kanalı yaygın olarak yapılan endodontik bir işlemdir. Bir endodontist ise, diş özünün veya diş sinirinin hastalıklarının ve yaralanmalarının nedenleri, teşhisi, önlenmesi ve tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimi uzmanıdır.

Endodontistler, dişhekimliği okulundan sonra endodontide iki veya daha fazla yıl süren ileri eğitimi tamamlayarak uzmanlaşırlar. Kök kanal tedavisi, endodontik cerrahi ve travmatik diş yaralanmalarından sonra dişleri kurtarmak için özel prosedürler de dahil olmak üzere zor ve çok karmaşık endodontik prosedürler gibi rutin işlemler gerçekleştirir. Kök kanal tedavisi, cerrahi ve travma gibi spesifik prosedürlerle, çok çeşitli karmaşık endodontik problemleri etkin bir şekilde yönetme konusunda uzmandırlar.

İLGİLİ HABER Diş ağrısına ne iyi gelir?

ENDODONTİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Pulpa ve periapikal doku kaynaklı oro-fasiyal ağrının (ağız-yüz ağrısı) ayırıcı tanısı ve tedavisi

– Pulpa hastalıklarının önlenmesi ve canlı pulpa tedavileri

– Kök kanalı tedavisi

– Endodontik başarısızlıkta kök kanalı tedavisi tekrarı (Retreatment)

– Dental travmaya uğramış dişlerin tedavisi

– Endodontik cerrahi uygulamaları

– Endodontik tedavi görmüş dişlerin beyazlatılması

– Kuronal restorasyonların yapılabilmesi için kök kanalı boşluğuna post yerleştirilmesi

– Protetik, periodontal ve ortodontik tedavilere destek endodontik tedaviler