Erkekler için dünyanın ilk doğum kontrol yöntemi bulundu

Hindistan Medikal Araştırmalar Konseyi, erkekler için ilk doğum kontrol yöntemini bulduklarını duyurdu. 13 yıl etkili olan ve yan etkisi bulunmayan ilaç erkekler için geliştirilen ilk doğum kontrol yöntemi oldu.

300 katılımcı üzerinde denenen ilaç, genel anestezi altında kasıktan yerleştiriliyor. Testisteki spermlerin penise akışını bloke eden ilacın 13 yıl koruma sağladığı belirtilirken, 6 ay içerisinde piyasaya sunulacağı söyleniyor.

Araştırmacılar, yöntemin henüz gözle görülür bir yan etkisine rastlanmadığını bildirdi.

Araştırmacı Dr. RS Sharma, 25 yıldır üzerinde çalıştığı ilaç için, “İlaç hazır sadece ruhsat onayı almayı bekliyoruz” dedi. Sharma’ya göre ilaç dünyanın ilk erkek doğum kontrol yöntemi olarak adlandırılabilir.