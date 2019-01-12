Faranjit nedir? Faranjit nasıl iyileşir? İşte tedavisi ve belirtileri…

Faranjit birçok kişiye büyük zorluklar yaşatan bir hastalık. Faranjit özellikle soğuk aylarda kendini gösteren bir hastalık olduğu halde bahar aylarında ya da yaz aylarında da çeşitli durumlara bağlı olarak kendini gösterebilmektedir. Baharda polenler, yazın soğuk içeceklerin sıkça tüketilmesi gibi. Farenjit ile bilinmesi gerekenleri sizler için derledik…

Ağız ve burun boşluğunda oluşan iltihaplanma ile ortaya çıkan farenjit hastalığı için erken müdahale hastalığın ilerlemesini önlemekte büyük önem taşır. Hasta öncelikle; farenjit nedir, belirtileri nelerdir, neler bu hastalığa iyi gelir? gibi soruların yanıtları araştırmalıdır. Çünkü boğazın bu uzun süreli tahrişi bile kronik farenjite neden olabilir.

FARENJİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut farenjitin ana belirtisi boğaz ağrısıdır. Yüksek ateş, yutkunma zorluğu, geniz akıntısı, boğazda kızarıklık, baş ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik, kas ağrıları, ses kısılması, öksürük ve lenf bezlerinin şişmesi, kulak ağrısı diğer belirtiler arasındadır.

Kronik farenjitte ise akut farenjitin aksine ateş, halsizlik ve kırgınlık gibi şikâyetler pek görülmez. Boğaz ile ilgili şikâyetler daha hafiftir ancak ya hiç kaybolmaz ya da çok kolay ortaya çıkar. Boğazda kuruluk hissi, gıcık, yanma, kuruluk, yabancı cisim hissi, takılma, hafif yutkunma zorluğu gibi şikâyetler olur. Gıcık öksürüğü şeklinde bir öksürükte eşlik edebilir.

FARENJİTİN NEDENLERİ NELERDİR?

Üst solunum yolu hastalıklarıyla beraber akut farenjit görülebilir. Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara neden olan virüsler, öksürük ya da hapşırıkla havaya saçılan virüs ve bakterilerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye ağız ya da burnunuzu değdirmeniz farenjite yol açabilir.

Bunların yanı sıra sigara, alkol, kuru hava, tozlu hava, hava kirliliği, geniz akıntısı, çok sıcak ya da soğuk yiyecek-içecekler gibi boğazı tahriş eden faktörler kronik farenjitte etkin rol oynar.

Boğazın bu uzun süreli tahrişi kronik farenjite neden olabilir.

Sadece enfeksiyona bağlı olarak değil burun tıkanıklığına bağlı farenjit gelişebilir. Burun kemiğinin eğri olması, geniz eti gibi burun tıkanıklığı durumlarında ağızdan nefes almaya başlanır ki bu durum boğaz kuruluğu yapar ve boğazın tahriş olması kronik farenjit için zemin oluşturur.

Polenler, havadan taşınan alerjenler boğazı tahriş ederek, kronik farenjite zemin hazırlayabilir. Saman nezlesi kronik farenjit nedenleri arasındadır.

Sigara ve Alkol Tüketimi, sigara içilen dumanlı ortamlarda bulunmak da kronik farenjit açısından risk oluşturur.

FARENJİT NEDİR?

Farenjit (boğaz iltihabı); burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanmadır. Boğazda ani başlayan yanma, yutkunmakla artan ağrı, ses kısıklığı, ateş, öksürük, boğazda uçuk seklinde kabarcıklar, beyaz gri renkte iltihaplı dokular ve ağız kokusu şeklinde ortaya çıkar

FARENJİT ÇEŞİTLERİ

Akut ve kronik olmak üzere iki tür farenjit görülür ve ikisi birbirinden farklıdır. Ani gelişen, şiddetli iltihaplanmalar akut farenjittir. Daha hafif seyreden fakat buna karşılık da daha uzun süren farenjit türü ise kronik(müzmin) farenjittir.

AKUT FARENJİT

Akut farenjitin belirtileri: Boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuruluk gibi şikâyetlerin yanı sıra ses kısılması, ateş, halsizlik, burun akması. Genellikle bir tür üst solunum enfeksiyonu söz konusudur.

KRONİK FARENJİT

Kronik farenjit belirtileri: Yutkunma güçlüğü, gıcık öksürüğü, yanma, gerilme, yabancı cisim takılmış gibi bir his ve boğazı sık sık temizleme isteği.

Akut farenjit sık sık tekrarlanıyorsa kronik farenjite dönüşebilir.

FARENJİTİN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Virüslerden kaynaklanan farenjit için antibiyotikler fayda sağlamaz. Ancak ciddi enfeksiyonlarda ya da bağışıklık sisteminin çok zayıf olduğu durumlarda antibiyotik önerilebilir. Antibiyotiklerin yanı sıra, ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar, alerji düşünülen hastalarda antihistaminikler, burun açıcı spreyler, öksürük kesiciler ve ağız gargaraları kullanılabilir. Pastiller genellikle faydasızdır.

Kronik farenjitin ise tedavisi oldukça zordur. Hem doktorun tedavi uygulaması hem de hastanın bazı durumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Tedaviyi belirlemek için kronik farenjiti ortaya çıkaran başka bir faktör olup olmadığına bakılmalıdır. Antibiyotikler genellikle faydasızdır. Alerji, burun kemiğinde eğrilik veya burunda et, sinüzit, reflü gibi hastalıklar uygun şekilde gerekirse ameliyatla düzeltilmelidir.