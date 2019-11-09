Fazla kiloların nedeni duygularımızın açlığı

Kendisindeki değişimi fark edip kuantuma yönelen Anıl Şehirlioğlu ilk kitabı “İçindeki Mucize” ile hayatındaki olumsuzlukları değiştirmek isteyen insanlara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Kendisine uyguladığı kuantum düşünce çalışmalarıyla 1.5 yılda 30 kilo verdiğini belirten Anıl Şehirlioğlu yeni kitabını ve kuantumla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

– Kuantum nedir?

Düşüncelerimizle inançlarımızla ve bakış açılarımızla, şimdiki olasılıklarımızı nasıl etkilediğimizi gösteren ve bunları temizleme ve dönüştürme imkanı sunan bir bilinçaltı dönüştürme tekniği.

DUYGULARIMIZ DEĞİŞİYOR

– Siz ne zaman başladınız?

Yaşadığım travmalar ve sağlık sorunlarım vardı. Bu sağlık sorunlarına çözüm ararken özellikle çocukluk döneminde yaşadığım taciz gibi ağır bir durum vardı. Bunların bilinçaltından temizlenmesi ve hayatımın daha sağlıklı bir hale gelmesi için neler yapabilirim diye araştırıyordum ve kendimi kuantum eğitimlerinin içinde buldum. 2012 yılında da şuan çalışmalarımı yaptığım Rengarenk Yaşam Akademisi'ni kurdum.

PANİKATAK MİGREN…

– Yaşadığınız sorunlara nasıl bir etkisi oldu?

Anladım ki bilinçaltımız günlük hayatımızı en derinden etkileyen yer. 0-18 yaş arası yaşadıklarımız bugünümüzde çok etkili. Herhangi bir negatif olay yaşadık diye bunu sürekli şimdimize taşıyıp geleceğimizi sabote etmek kendi hayatımızı zedelememize sebep oluyor. Ben de kuantumla bilinçaltımızdaki bu etkilerin nasıl temizlenebileceğini öğrendim. Geçmişinizi temizlediğinizde şimdimiz otomatik olarak değişmeye başlıyor. Çünkü düşüncelerimiz duygularımız değişiyor. İşimi gücümü bir günde bıraktım. Çünkü kuantum sayesinde teşhisi konulamayan kolon hastalığım ortadan kalktı.

– Hangi hastalıkların tedavisinde kuantum etkili?

Panikatak, migren gibi hastalığı olanlarla çok çalışıyoruz. Troid, guatr, mide rahatsızlıkları hepsinde etkili. Mesela panikatak hastalığında mutlaka bilincinizde ani yaşadığınız olaylar ve kayıplar oluyor. Hiç beklemediğiniz olaylar ve hayatla boğuşma hali panikatak rahatsızlığına neden oluyor. Bu veriler bilinçaltınızda temizlendiğinde kalıcı olarak iyileşme görülüyor. Mide sorunlarımız ise hazmedemediğimiz duyguları içimize atmaktan kaynaklanıyor.

– Yiyeceklerin etkisi yok mu diyorsunuz?

Siz bünyenizin ihtiyacı dışında fazla yemek yemeye mehilliyseniz duygusal bir açlığınız var demektir. Ben tam 30 kilo verdim. Beni yediren şey bedenimin aç olması değil duygularımın ruhumun aç olmasıydı. Biz hayattan tat almayı unuttuğumuzda sadece görev gibi yaşıyorsak duygular isyan ediyor. Hayattan beslenmeye başladığımızda yiyeceğe olan mehiliniz azalıyor. Bu kendiliğinden oluyor. Ben her şeyden yiyerek zayıfladım. XL bedenden XS bedene düştüm.

KİLOLAR NASIL GİTTİ?

– 30 kiloyu kuantumla nasıl verdiniz?

1.5 yıl içinde verdim. Hiçbir şeyi yasaklamadım. Tatlıdan iki kaşık alıyorum bünyeme iyi geliyor ve bırakıyorum. Bir diyetisyen desteği ya da spor yok. Tamamen doğal akışta gitti kilolar. Kendime uyguladığım tüm bilinçaltı yöntemlerimle bir 8 seanslık kilo verme çalışmamız var.

– İlk kitabınız “İçindeki Mucize” bir kuantuma giriş kitabı mı?

Kuantuma girişle başlıyor. Kitapta düşüncelerimizin ve duygularımızın bilinçaltı kayıtlarımızın hayatımızı nasıl etkilediği, hangi sorunlara yol açtığı ve bunları değiştirdiğimizde hayatımızın nasıl isteğimiz yönde değişebileceğimizi anlattım. Bizi en çok sabote eden en temel negatif bilinçaltı duygularımızı çok detaylı örneklerle açıkladım. Birçok soruya cevap veriyor. “İstiyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor” diyenlere yol gösterdim. Zayıflamak da dahil olmak üzere evliliğimizi daha mutlu hale getirmek, yeteneklerimizi kullanarak işimizi nasıl yükseltebiliriz? Hepsinin cevaplarını yazdım.