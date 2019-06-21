Fibromiyalji, vücuttaki yaygın ağrı ile karakterize olan tıbbi bir durumdur. Durum uzun vadelidir, ancak semptomların şiddeti değişebilir. Semptomların hafif ve şiddetli olduğu zamanlar olabilir. Fibromiyaljinin ana semptomlarından biri yaygın ağrıdır. Doktorlar, fibromiyalji olan insanlar için hassas görünen vücuttaki bazı alanları veya noktaları tespit etmişlerdir. Peki, Fibromiyalji noktaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

FİBROMİYALJİ NOKTALARI

Fibromiyalji noktaları, hafif basınç uygulamakla bile ağrıya neden olabilen 18 farklı alanı içerir. Günümüzde, bu noktalar fibromiyaljiyi teşhis etmek için nadiren kullanılır. Bunun yerine, bu noktalar şüphelenilen hastalıkları dışlamanın bir yolu olarak tercih edilebilir. Bu tetik noktalarının neden olduğu ağrı, vücudun birçok bölgesini etkileyen tutarlı künt bir ağrı olarak tanımlanabilir. Eski yönteme göre bilinen 18 tetik noktasının en az 11’inde yaygın ağrı ve hassasiyet varsa kişiye fibromiyalji tanısı konur. Tetik noktalarından bazıları şunları içerir:

– Başın arkası

– Omuz üstleri

– Üst göğüs

– Kalçalar

– Dizler

– Dirsekler

Fibromiyalji noktaları artık tanı için odak nokta değildir. Bunun yerine, üç aydan fazla bir süredir devam eden yaygın ağrı varsa ve ağrıyı açıklayabilecek teşhis edilebilir bir tıbbi durum yoksa fibromiyalji tanısı konabilir.