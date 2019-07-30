Tıbbi tedavilerin bazen başka yöntemlerle desteklenmesi gerekebilir. Özellikle iskelet, kas ve eklemlerdeki sağlık sorunları tedavi edildikten sonra bile desteklenmelidir. Bazı hastaların doğrudan hastanelerde bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniklerine gitmesi gerekmektedir. Peki, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON NEDİR?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon), insanoğlunun varlığından beri binlerce yıl işlevsizlik ve engellilik durumları için bir tedavi biçimi olarak kullanılmıştır. Hareket bozuklukları başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilgili kanıta dayalı uygulamalar ışığında gelişmiş teknikler kullanılarak hasta bireylerin değerlendirme, tedavi ve takipleri yapılır. Bu amaçla sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, lazer, masaj ve egzersizler gibi çeşitli fizik ajanlar kullanılır.

FİZİK TEDAVİ

Fizik tedavi (Fiziksel Tıp); çeşitli hastalıklarda diğer tedavilerle birlikte veya tek başına uygulanabilecek ısı, ışın, elektrik akımları, egzersiz vb gibi fiziksel ajan ve tekniklerin kullanıldığı tedavi yöntemleridir.

REHABİLİTASYON

Rehabilitasyon, onarma, tamir etme, yeniden yerine koyma anlamındadır. Hasta ve sakatların, sosyal, mesleki ve fizyolojik olarak normal yaşantısını sürdürebilmesi ve maksimum potansiyele sahip olabilmesi için yapılan çalışmalardır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı ise altı yıl süren tıp fakültesi eğitiminin ardından dört-beş yıl boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alan tıp doktorudur. Kas/iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını koyar ve tedavi programını planlar.

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HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Fibromiyalji

– Kronik yorgunluk sendromu

– Miyofasiyal ağrı sendromu

– Kompleks bölgesel ağrı sendromu

– Spinal kord yaralanması varlığında

– Santra kord sendromu

– Brown sequard sendromu

– Anterior kord sendromu

– Kauda equina sendromu

– Posterior kord sendromu

– Servikomedüller sendrom

– Polimiyaljia Romatika (Yumuşak doku romatizmaları)

– De quervain hastalığı

– Dupuyten kontraktürü

– Alt ekstremitede bulunan kas ve tendon gruplarında meydana gelen bozulmalar

– Alt ekstremitede ortaya çıkan eklem sorunları

– Avasküler nekroz

– Legg Calve Perthes hastalığı

– Femur başı epifiz kayması

– Menisküs yaralanmaları

– Prepatellar bursit

– Ayak bileğinde burkulmalar

– İselin hastalığı

– Lumber spondiloz

– Lumber disk hastalığı

– İnternal disk hasarı

– Disk herniasyonları

– Spondilolizis ortaya çıkması

– Spondilolistezis

– Romatoid artrit

– Osteoartrit

– Gut hastalığı

– Psödogut hastalığı

– Ankilozan spondilit

– Psöriyatik artrit

– Reiter sendromu