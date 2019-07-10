Kolon polipleri ve kanseri, hepatit, gastroözofageal reflü (mide ekşimesi), peptik ülser hastalığı, kolit, safra kesesi ve safra yolu hastalığı, beslenme sorunları, Irritable Bağırsak Sendromu (IBS) ve pankreatit gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

GASTROENTEROLOJİ NEDİR?

Gastroenterology, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğerin normal fonksiyon ve hastalıklarının incelenmesidir. Gastroenterolog da sindirim sistemi bozuklukları konusunda uzmanlaşmış doktordur.

Bir hastalığın nedeni bulunamazsa veya dışkı testinde veya abdominal röntgende anormal bir bulgu varsa, insanlar sıklıkla gastroenteroloğa yönlendirilir. Bir gastroenterolog tarafından tetkikinin yapılmasını gerektiren bazı belirtiler arasında şunlar vardır:

– Anormal dışkı rengi

– Anal sızıntı

– Kanlı dışkı (hematochezia)

– Kronik karın ağrısı veya kramp

– Kronik kabızlık veya ishal

– Kronik mide ekşimesi ve hazımsızlık

– Kronik bulantı veya kusma

– Yutma güçlüğü

– Aşırı şişkinlik veya gaz

– İştah kaybı

– Bağırsak kontrolünün kaybı

– Yetersiz beslenme

– Yutarken ağrı (odinofaji)

– Rektal kanama

– Kan alışkanlıklarında ani değişiklikler

– Açıklanamayan kilo kaybı

– Gözlerin ve / veya cildin sararması ( sarılık )

GASTROENTEROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Hazımsızlık

– Karın ağrısı

– Kabızlık

– İshal

– Bulantı

– Kusma

– Ağza acı su gelmesi (reflü)

– Kalp ile ilişkili olmayan göğüs arkasında yanma hissi (reflü)

– Midede yangı (sıklıkla midede yanma hissi ile beraber; gastrit vb)

– Mide ülserleri

– Onikiparmak bağırsağı ülserleri

– Mide kanamaları

– Bağırsak kanamaları

– Özel bağırsak hastalıkları

– Divertiküller

– Ülseratif kolit

– Crohn hastalığı vs

– Sindirim sisteminde Polipler (kolon (kalın bağırsak), mide, ince bağırsak)

– Basur (Hemoroidler)

– Hepatitler

– Sarılık

– Safra yollarında taşlar

– Besin alerjileri ve besinlere duyarlılık (çölyak hastalığı, laktoz intoleransı vs)

– Pankreas iltihabı (pankreatit)

– Kanserler (yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserleri) Bağırsak kanseri için tarama ve bağırlarda polipler

– Açıklanamayan kilo kaybı