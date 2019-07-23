Mide ekşimesi hamilelik sırasında sık görülen bir şikayet. Kalp ile ilgisi olmamasına rağmen, mide ekşimesi göğsün ortasında yanma hissidir. Şimdi, Gebelikte mide yanması nasıl geçer? Gelin hep birlikte öğrenelim…

MİDE YANMASI HAKKINDA

Mide ekşimesi hamilelik sırasında sık görülen bir şikayet. Kalp ile ilgisi olmamasına rağmen, mide ekşimesi göğsün ortasında yanma hissi içerir.

Mide ve yemek borusu arasındaki kapak mide asidinin yemek borusuna geri dönmesini engelleyemediğinde mide ekşimesi meydana gelir. Hamilelik sırasında, progesteron hormonu valfin gevşemesine neden olur ve bu da mide ekşimesi sıklığını artırabilir. Bu, mide asidinin yemek borusuna geçmesini ve astarı tahriş etmesini sağlar.

Mide ekşimesi ve hazımsızlık üçüncü trimesterde daha yaygındır çünkü büyüyen uterus bağırsaklara ve mideye baskı uygular. Midedeki basınç, içerikleri yemek borusunun içine geri itebilir.

MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

Mide ekşimesini önlemek en iyi yoldur. İşte mide ekşimesini önlemek için bazı yararlı ipuçları;

– Üç büyük öğün yemek yerine, gün boyunca beş ila altı küçük öğün ye

– Yemekten sonra yatmak için bir saat bekleyin

– Baharatlı, yağlı ve yağlı yiyeceklerden kaçının

– Yağ, kafein, çikolata ve narenciye, hamilelik sırasında mide yanmasına neden olan genel gıdalardır. Bunlardan uzak durun.

– Yoğurt yiyin ya da bir bardak süt için

– Yüksek oranda tuz, koruyucu madde ve katkı maddesi içerdiğinden, hazır yemek ve domates ketçap, turşu gibi işlenmiş yiyecekleri tüketmeyin.

– Bir bardak ılık süt içinde bir çorba kaşığı bal deneyin

– Yemek sırasında çok miktarda sıvı tüketmekten kaçının.

– Yemeğinizi hızlı yemek mide yanması ve hazımsızlığa da yol açabilir. – Gevşemeye ve yemeklerin tadını çıkarmaya çalışın; bu da aşırı yemekten kaçınmanıza yardımcı olur.

– Geceleri yattığınızda başınızı göğsünüzden yukarıda tutun

Bol kıyafetler giyin. Vücuda sıkı sıkıya oturan giysiler karnınızdaki baskıyı artırabilir.

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İLAÇ KULLANIMI

Reçetesiz satılan antasitler, mide ekşimenizi gidermede yardımcı olabilir, ancak sağlık uzmanınızla konuşmadan antasitler kullanmayın. Bazı antasitler, vücut dokularında sıvı birikmesine neden olabilecek yüksek seviyede sodyum içerir. Bazıları ayrıca hamilelik için güvenli olmadığı düşünülen alüminyum içerir. Eğer mide ekşimeniz şiddetli ise, doktorunuz ilaç verebilir.