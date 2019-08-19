Geçici kekemelik nasıl anlaşılır?szcu2

Küçük bir çocuğun ilk konuşmayı öğrendiği zaman kekelemesi normaldir, ancak bazı çocuklar bu problemi aşamaz, çocukluklarında ve yetişkinliklerinde kekelemeye devam eder. Aslında, araştırmalar tüm çocukların yüzde beşinin altı ay veya daha uzun süren kekemelik döneminden geçtiğini ve kabaca yüzde birinin kekemelikle ilgili uzun vadeli bir sorun yaşadığını ortaya koymaktadır. Peki, Geçici kekemelik nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

KEKEMELİK NEDİR?

Kekemelik, bir bireyin kelimeleri, heceleri veya cümleleri tekrarladığı veya uzattığı bir konuşma bozukluğudur. Geçici kekemelik özellikle küçük yaşlarda çocuklarda görülen bir durumdur. 2 ve 7 yaş arası çocuklarda görülmektedir. Bazı durumlar da strese ya da ani olaylar gelişmesi durumda yani şok durumunda yetişkinlerde de görülmektedir.

GEÇİCİ KEKEMELİK NEDENLERİ

– Aile baskısı

– İçe kapanıklık

– Şok ve heyecana bağlı

– Genetik nedenler

– Çekingenlik

GEÇİCİ KEKEMELİK NASIL ANLAŞILIR?

Kekemelik genellikle 2 ila 7 yaşları arasında, en çok 5 yaşından küçük çocuklarda, özellikle erkeklerde, konuşma ve dil yeteneklerini geliştirirken ortaya çıkar. Ayrıca bu yaş grubu çocuklarda düşünme hızı, konuşma hızına göre daha fazla olduğu için konuşurken duraksamalar ve istemsiz ses çıkarmalar olabilir, bu durum normal kabul edilir. Geçici kekemelik 6 ay içinde kendi kendine geçebilir. Eğer geçmiyor ise terapiler yardımıyla tekrar kişinin konuşması eski haline döner. Geçici kekemelik terapiler sonucunda kalıcı bir hasar bırakmaz.