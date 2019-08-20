Çok çeşitli sağlık problemlerini ve hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesini içeren genel cerrahi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Genel cerrahi nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte cevaplar…

GENEL CERRAHİ NEDİR?

Genel cerrahi, çok çeşitli sağlık problemlerini ve hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesini içeren tıbbi bir disiplindir. Genel cerrahlar, özellikle karın ve buna bağlı organlarla ilgili olanlar olmak üzere birçok hastalık tipini teşhis edebilir. Bunlara safra kanalları, karaciğer, pankreas, dalak, ek, ince ve kalın bağırsak, rektum ve mide dahildir. Cerrah ayrıca torasik bölgeyi, tiroiddeki bezleri ve fıtıkları da tedavi edebilir.

GENEL CERRAHİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Sindirim sistemi

– Karın ve içeriği

– Meme, cilt ve yumuşak doku

– Travma, vasküler, endokrin, konjenital ve onkolojik bozukluklar dahil olmak üzere baş ve boyun – özellikle cilt tümörleri, tükürük bezleri, tiroid, paratiroid ve ağız boşluğu

– Kafa içi damarları ve kalbi hariç, vasküler sistem

– Tiroid, paratiroid, adrenal ve endokrin pankreas dahil endokrin sistem

– Kanser hastasının tarama, gözetleme, cerrahi yardımcı tedavi, rehabilitasyon ve takip ile koordine çok modlu yönetimi dahil olmak üzere cerrahi onkoloji

– Kas-iskelet sistemi, el ve kafa yaralanmaları dahil olmak üzere kapsamlı travma yönetimi. Yaralı hastanın tüm bakım aşamalarındaki sorumluluk, genel cerrahinin temel bir bileşenidir

– Acil serviste, yoğun bakım ünitesinde ve travma / yanık ünitelerinde kritik cerrahi hastalıkları olan hastaların tam teşekküllü bakımı