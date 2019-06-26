Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyindeki kimyasal iletkenlerin metabolizması ve üretiminde belirgin şekilde değişiklikler olur. Beyindeki değişimler nedeniyle yaşın ilerlemesiyle birlikte bellek, dikkat, hareket ve algılama gibi zihinsel işlevlerde kısmi bir kayıp gözlenir. Ancak bu kaybın ne kadarının doğal ve beklenen süreç olduğu, ne kadarının bir beyin hastalığına işaret edeceğini saptamak son derece titiz bir muayene gerektirir. Bu nedenle Geriatri bilimi önemlidir. Peki, Geriatri nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GERİATRİ NEDİR?

Geriatri, İnsanların yaşlanma sorunları ve yaşlılık hastalıkları ve tıbbi bakım ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Geriatri, dahiliyenin bir yan dalıdır. Dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alınarak geriatri uzmanı olunur. Geriatristler; görev tanımına uyacak şekilde; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdır.

GERİATRİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Geriatri bölümüne 65 yaş ve üzerindeki tüm bireyler başvurabilir. Her türlü dahili hastalığı olanlar (şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği, guatr, böbrek hastalığı, mide- barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kemik erimesi gibi), özellikle birden fazla hastalığı bulunan, çok sayıda ilaç kullanan, ilaçlarının düzenlenmesi gereken, beslenme bozukluğu olan, unutkanlık, uykusuzluk, sık düşme, idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastalar geriatri bölümünden en çok faydayı görenlerdir. Açıklanamayan ama araştırılması gereken bir şikayeti olan (kilo kaybı, kansızlık, kan tetkiklerinde bir bozukluk gibi) hastalar da yine geriatri bölümünde tetkik ve tedavi edilebilirler. Sadece hastaların değil sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de geriatri bölümüne başvurması tavsiye edilmektedir.

Yaşlılarda sık görülen ancak özel olarak tetkik edilmezse gözden rahatlıkla kaçabilen depresyon, erken evre demans (bunama), idrar kaçırma (inkontinans), uyku bozuklukları, beslenme bozukluğu, kas erimesi (sarkopeni) gibi hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için oldukça etkili bir bölümdür.

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