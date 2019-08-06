Yaşlılar, hamile kadınlar, bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan insanların yüksek risk grubunu teşkil ettiği gıda zehirlenmelerinde belirtiler çoğu zaman şiddetli değildir. Belirtiler birkaç gün sonra tedavi edilmese bile kendiliğinden kaybolur. Ancak bazen şiddetli kusma, şiddetli ishal, kanlı ishal gibi ciddi ve belirgin bulgularla birlikte seyreden ciddi bir zehirlenme söz konusu olabilmektedir. Peki, Gıda zehirlenmesi belirtileri kaç saatte belli olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gıda kaynaklı hastalık olarak da adlandırılan gıda zehirlenmesi, bozulmuş yiyecekleri yemekten kaynaklanan hastalıktır. Enfeksiyöz organizmalar (bakteri, virüs ve parazitler dahil) veya toksinleri gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenleridir. Hafif zehirlenmeler genellikle birkaç gün içinde kendi kendine iyileşir. Ağır vakalarda ise hastaların mutlaka hastanede tedavi altına alınması gereklidir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Gıda zehirlenmesi belirtileri kontaminasyon kaynağına göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesi türü aşağıdaki belirti ve semptomlardan bir veya daha fazlasına neden olur:

– Mide bulantısı

– Kusma

– İshal

– Karın ağrısı ve krampları

– Ateş

– Halsizlik

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ KAÇ SAATTE BELLİ OLUR?

Belirti ve semptomlar bozuk yiyecekleri yedikten sonraki saatler içinde veya günler hatta haftalar da sonra başlayabilir. Gıda zehirlenmesinden kaynaklanan hastalık genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.

GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNDA NELER YENİR?

Kusma ve ishal geçinceye kadar katı yiyeceklerden uzak durmak en iyisidir; bunun yerine, hafif ve az yağ içeren basit ve sindirimi kolay yiyecekler yiyebilirsiniz. Bunlardan bazıları:

– Tuzlu kraker

– Muz

– Pirinç pilavı

– Yulaf ezmesi

– Tavuk suyu

– Haşlanmış patates

– Haşlanmış sebzeler

– Kızarmış ekmek

– Kafeinsiz içecekler

– Meyve suları

– Spor içeceği